Gobierno aumenta protección a candidatos presidenciales: retira esquema a perdedores en consultas

Este martes, realizaron la primera reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral tras los comicios del pasado domingo, donde evaluaron las medidas para los candidatos presidenciales.

El ministro del Interior, Armando Benedetti confirmó que como parte de las nuevas medidas establecidas, retiraron la protección adicional que tenían los candidatos que perdieron en las consultas, entre ellos Enrique Peñalosa, Vicky Dávila, Daniel Quintero, Juan Carlos Pinzón, entre otros.

Sin embargo, el ministro aclaró que los ahora excandidatos seguirán contando con protección de la UNP.

Anunció también que aumentaron la protección para los tres nuevos candidatos presidenciales: Claudia López, Paloma Valencia y Roy Barreras, medidas que son otorgadas por la UNP y la Policía Nacional.

Además señaló que seguirán analizando más medidas para garantizar la protección de todos los candidatos, a medida que vayan inscribiendo formalmente su candidatura, y que son asignadas de acuerdo nivel de riesgo de cada persona y no únicamente por su aspiración política.

¿Qué pasará con la protección para las fórmulas vicepresidenciales?

El próximo martes 17 de marzo, habrá un nuevo encuentro del CORMPE, para analizar nuevas medidas para los candidatos presidenciales, y la necesidad de otorgar protección para sus formulas vicepresidenciales.

Esto teniendo en cuenta su nivel de riesgo ante el panorama de orden público en el país.