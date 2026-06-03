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La metadata del documento en el que se basa el presidente Petro para hablar de fraude

La tabla de Excel que publica el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X llamado “Evidencia Mesas” y que, según el jefe de Estado, probaría que pudo haber un fraude en 5.300 mesas atípicas por mayor afluencia de votantes está basada en un documento oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El 2 de junio, gracias a una fuente confidencial, tuve acceso a ese documento que ustedes podrán ver desde este momento en la página de 6AM W.

La metadata de ese documento electrónico, en el que se basó el presidente, comprueba que fue creado en la Registraduría, y más exactamente en la División Político Electoral, Divipol, que se encarga de la codificación y georreferenciación de los puestos y mesas de votación.

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Por rigor periodístico le pedí a una fuente de la propia Registraduría que verificara si ese documento electrónico había sido creado por la entidad. Esa fuente verificó la autenticidad del documento creado inicialmente en la institución.

El documento es el desglose del Censo Nacional Electoral que fue cerrado el 30 de abril de este año. Ese día la copia electrónica del documento fue entregada por Jaime Suárez Bayona, registrador delegado en lo electoral, a los representantes de los partidos políticos haciendo énfasis en el total de colombianos que podían votar.

“Esta es la cifra cerrada y definitiva de nuestro censo electoral nacional: 41.421.973 Este es el censo definitivo lo estamos presentando por primera vez acá”

Buena parte de la controversia está basada en ese número porque el documento original de la Registraduría habla de 41.421.973 y el presidente dice que en esa cifra fue cambiada cinco días antes de las elecciones para llevarla a 42.307.373.

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Es decir, habrían sido habilitadas para votar 885.409 personas adicionales.

La Registraduría sostiene que no hubo modificación.

Y aquí viene lo más interesante: La metadata del documento en el que se basó el presidente muestra que si hubo una modificación el 26 de mayo, cinco días antes de las elecciones, a la 1:21:35 de la tarde y que fue verificada a las 7:51:13 de la noche.

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La metadata también indica la Ruta de Origen y señala que el usuario es alguien llamado BASICOS_AUDITORES_PRESIDENTE_2026_V3

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Es decir, la modificación pudo ser efectuada por un usuario externo a la Registraduría y no en el documento guía, sino en una de las copias entregadas a los representantes de los partidos políticos en la reunión del pasado 30 de abril.

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Por lo demás la cifra presentada oficialmente durante el preconteo siempre fue la de 41.421.973 que está publicada en la página oficial de la Registraduría.

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El presidente también dice en su trino “En el conteo de votos de los hermanos Bautista, aparecen 5.300 mesas con ms de 300 votos en el día, que es la cifra que máximo pueden votar en las horas de elección, muchas llegan a 700 votos”

La cifra que cita el presidente no es correcta. Los 360 votos promedio por mesa corresponde exclusivamente a cabeceras municipales. En los puestos generales de votación, por ejemplo, los de Corferias, hay mesas que tienen 500, 800 y hasta 1200 ciudadanos inscritos.

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La insistencia del presidente en poner duda el resultado electoral difícilmente podría causar una consecuencia legal.

En cambio, está afectando las posibilidades del candidato Iván Cepeda en los 18 días que quedan para la segunda vuelta porque muchos votantes de centro –que son cruciales para el resultado de la elección– se asustan por lo que interpretan como una actitud anti institucional del gobierno.

Hoy las 10 de la mañana Juan Daniel Oviedo indicará cómo va a votar y, lo más importante, a las 12:00 del día Sergio Fajardo presentará el decálogo del millón de votos, que son las condiciones para apoyar a uno u otro candidato.

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De esos anuncios depende en buena medida la suerte de la elección presidencial definitiva del 21 de junio.

Todo fluiría mejor sin el ruido creado por los trinos del presidente.

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