Algunos célebres quemados en las elecciones legislativas

La votación de ayer deja algunos quemados que sin duda harán falta en el nuevo congreso. Menciono especialmente a Jorge Enrique Robledo, quien después de obtener hace ocho años una de las mayores votaciones al Senado, no logró el respaldo para regresar. La seriedad y consistencia de los debates de control político de Robledo harán falta en el legislativo.

En cambio la decisión de los electores resulta justa y explicable en otros casos.

Se quemó León Fredy Muñoz, senador del Partido Verde, quien como embajador en Nicaragua creó las condiciones para que el prófugo Carlos Ramón González burlara la acción de la justicia, obtuviera asilo en ese país e incluso fuera huésped de la residencia de la embajada, pagada con recursos públicos.

También resultó quemado José David Name, uno de los principales protagonistas del escándalo de la UNGRD, quien aspiraba a volver al Senado pese a las acusaciones que pesan sobre él de recibir 3.000 millones de pesos en efectivo como un soborno. Por los mismos hechos están en la cárcel dos exministros del gobierno Petro.

No volverá al Senado Juan Felipe Lemos Uribe, sobrino del parapolítico Mario Uribe. Lemos llevaba cuatro períodos consecutivos en el congreso.

Tampoco volverá al senado Lina Garrido, cuya última aparición pública fue para insultar con expresiones homofóbicas. La senadora logró mucha repercusión en redes pero no los votos suficientes para volver al Capitolio.

Entre los quemados está también Olga Milena Flórez, la esposa de Musa Besaile, condenado por corrupción. La esposa de Musa hacía parte de la hundida lista de Roy Barreras.

Se hunde también Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, quien impulsaba la adhesión de ese partido a la candidatura de Abelardo de la Espriella.

No llega al Senado el cuestionado exgobernador de Santander Richard Aguilar quien en esta campaña fue señalado de compra de votos, si fue así no le alcanzaron.

Se queda por fuera del Senado, el representante a la Cámara Oscar Villamizar Meneses, cuestionado el mismo e hijo de Alirio Villamizar condenado por corrupción por el escándalo del carrusel de las notarías.

Otro quemado es Miguel Abraham Polo Polo, representante a la Cámara por los afrodescendientes, que negaba que en Colombia existiera racismo e insultó a las madres de los jóvenes de Soacha, asesinados en los falsos positivos.

Un activista en redes y adulador del uribismo que no consigue llegar a la Cámara de Representantes es Jaime Arizabaleta conocido en los medios sociales con un irrepetible adjetivo.

Se queda por fuera del Congreso el pastor Oswaldo Ortiz, quien aspiraba a ser el representante a la Cámara por los colombianos en el exterior y que no encontró mejor forma para promocionarse que perseguir grabando con un teléfono a Margarita Rosa de Francisco y a otras personas que iban a votar en el consulado en Miami. A algunos de ellos los amenazó con promover su deportación solo por estar en desacuerdo con sus ideas de extrema derecha.

Tampoco llegará al senado Edwin Javier Brito García, más conocido en redes sociales como el ‘Pechy Player, quien había convertido la vulgaridad en su plataforma de campaña para convertirse en senador por el Partido Conservador.

Se quemó también la exseñorita Antoquia, Laura Gallego, quien se hizo conocida por un video en redes donde le pregunta al candidato presidencial Santiago Botero si le daría un balazo a Gustavo Petro o a Daniel Quintero, cuando escoge al segundo le recomienda que le pegue “al menos un cachazo” al presidente.

El congreso que se instalará el 20 de julio echará de menos a algunos de los quemados pero, para ser sincero, muchos de ellos se merecían no llegar.

Bonus track

David Racero fue electo ayer senador y hoy está citado para responder indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por las pruebas que pesen sobre él de haber usado a un miembro de su UTL para trabajar en un Fruver de su propiedad y recibir plata de otros integrantes de su equipo en el Congreso.

Racero logró sortear en primera instancia la pérdida de investidura en el Consejo de Estado. Esa decisión fue apelada y en la Corte Suprema hay más evidencias contra él.

A las 8:30 de la mañana está citada la indagatoria ante el magistrado César Reyes y el actual representante a la Cámara, David Racero, quedará formalmente vinculado al proceso penal.

