Roy Barreras: La historia de una foto

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En las últimas horas el expresidente del Senado y exembajador en Gran Bretaña, Roy Barreras, publicó en su cuenta de X una foto con el presidente Gustavo Petro.

Nada tendría esto de particular si no fuera porque durante meses existió un distanciamiento público entre ellos.

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Roy Barreras se había preparado para participar en una consulta popular para elegir candidato, pero el Consejo Nacional Electoral excluyó a Iván Cepeda porque ya había participado en una consulta de en octubre.

Y, en cambio, en una demostración de incoherencia, habilitó para participar a Daniel Quintero quien estaba en una situación muy parecida.

Roy insistió en participar. El presidente Gustavo Petro invitó a sus seguidores a no participar en esa consulta y el resultado fue devastador para Barreras: Menos de 230.000 votos.

Obligado a ser candidato, pero con su aspiración muerta antes de la votación, Roy Barreras sacó apenas 14.000 votos el domingo pasado.

Para un político de carrera ascendente, acostumbrado a manejar campañas, el resultado fue devastador.

Sin embargo, ayer, Roy sorprendió con la foto con el presidente Gustavo Petro y le queremos preguntar la historia de esta reunión:

Así, la cuenta regresiva de la elección definitiva está activada y todo dependerá de lo que hagan uno y otro candidato en los próximos días.

Iván Cepeda, que había sido el campeón de las encuestas desde que llegó al escenario, quedó convertido en retador por los resultados del domingo.

¿Sobre qué hablaron Roy Barreras y el presidente Gustavo Petro?

Barreras, así, habló para el Reporte Coronell de Caracol Radio y explicó cómo se dio la reunión: “El presidente me invitó a conversar, yo por supuesto acudí a esa reunión, es el jefe Estado. Por encima de las diferencias políticas o de la decisión que en su momento él tomó, de descalificar mi participación en la consulta, está el país”.

“El presidente, muy preocupado por la suerte de las reformas sociales por una coyuntura que también ocurrió ayer, y es que al desistir de la constituyente, en buena hora, el camino para aprobar reformas sociales es el nuevo Congreso y él quería, con mi experiencia, preguntarme un poco cómo veía esas nuevas mayorías en el nuevo Congreso y la viabilidad de las reformas y de la construcción de esas nuevas mayorías parlamentarias como hicimos hace cuatro años”, contó.

Y agregó: “Yo aproveché para felicitarlo por la decisión de desistir de esa pésima idea de una amenaza constituyente que generó mucho temor y que, por supuesto, alimentó a quienes, desde la derecha, estaban invitando a no votar por un proyecto progresista”.

“También le compartí mi opinión sobre el error de seguir insistiendo sobre un fraude, que todas las organizaciones nacionales, internacionales y la Registraduría, han demostrado que este sistema electoral funcionó, porque eso le regala la bandera de la defensa de la institucionalidad al otro candidato de la derecha extrema”, dijo también.

Escuche el primer Reporte Coronell de este viernes, 5 de junio:

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