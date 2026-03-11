La historia de un excapo colombiano oculto y descubierto en República Dominicana

Un excapo del narcotráfico, célebre en Colombia, protagonista de guerras y de delaciones, aparentemente está viviendo con un nombre cambiado en una zona popular de Santo Domingo, capital de República Dominicana.

El antiguo narcotraficante fue ubicado por la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel) de República Dominicana por una razón increíble: le robaron los papeles. Algún avivato se le quedó con la cédula y el pasaporte colombianos emitidos bajo su nuevo nombre.

El otrora temible barón de la droga se presentó hace ya un tiempo largo, en 2019, a una instalación de la Policía Nacional de República Dominicana a denunciar que la última vez que recordaba tener sus documentos estaba a bordo de un taxi.

Ese tipo de denuncias, allá y aquí, sirven únicamente para iniciar el trámite de expedición de los duplicados por pérdida. Rara vez, los hechos son investigados.

Sin embargo, un seguimiento a una red de falsificadores en Dominicana terminó cruzándose con la vieja denuncia del excapo colombiano. Los sabuesos dominicanos llamaron a los teléfonos que el hombre dejó en la denuncia y nadie respondió.

Fueron a la dirección física que había registrado, en el populoso sector de Monoguayabo, en Santo Domingo Oeste, y nadie lo conocía.

Así que decidieron averiguar a quién pertenecía el número de identidad que había dejado y ahí se encontraron con la sorpresa: La cédula reportada corresponde a uno de los mayores capos del narcotráfico en la historia de Colombia, pero el nombre completo no.

A través de fuentes abiertas, los investigadores dominicanos establecieron que el titular del documento de identidad había sido uno de los jefes del cartel del norte del Valle, que había sido extraditado a Estados Unidos hace varios años, que pagó su condena en ese país y que después fue deportado a Colombia, en donde la pista se pierde.

El tema no parece ser un cambio de identidad efectuado por cooperación judicial, acordado por una agencia federal de Estados Unidos o por la justicia colombiana sino un remplazo de nombre en una notaría de Colombia.

Hace unos días, una fuente me suministró el número y me encontré con una situación desconcertante: En algunas entidades del Estado aparece con su nombre nuevo y en otras con el antiguo; eso sí con el mismo número de cédula.

El cambio de identidad no es una sofisticada operación de espionaje, simplemente el antiguo narcotraficante le otorgó poder a un abogado para que le cambiara el nombre.

Yo no me esperaba que el apoderado fuera alguien tan conocido. Se trata de Diego Cadena, el autodenominado abogánster.

Según una escritura pública, hace unos años, Cadena fue a una notaría de Cali y haciendo uso de un poder especial pidió que a su cliente le cambiaran el nombre pero oigan esto:

El abogado decidió conservar el primer apellido, eliminar el segundo (con la combinación de los dos se hizo tristemente famoso) y cambiar solo su nombre de pila.

Es decir el capo sigue identificándose con el apellido de antes.

Mientras documentaba esta historia me acordé del chiste que narra que un hombre llamado Juan Caca, cansado de cargar con ese nombre, fue a cambiárselo. Cuando le preguntaron cómo quería llamarse respondió: Pedro Caca.

Pues algo parecido le pasó al capo ahora buscado por cuenta de la diligencia que Diego Cadena adelantó en esa notaría de la Sultana del Valle… y que terminó averiguando un perspicaz policía caribeño.

Bonus track

Hablando de Diego Cadena, hoy 11 de marzo a las 3:00 de la tarde será la audiencia del Tribunal que decidirá en segunda instancia su caso.

En agosto del año pasado un juez lo condenó a siete años de prisión por intentar sobornar a Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Al tiempo, el juez le concedió a Cadena el beneficio de prisión de domiciliaria.

Esta tarde la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Carlos Héctor Tamayo Medina, comunicará si le ratifica la condena a Diego Cadena o si, por el contrario, decide absolverlo.

