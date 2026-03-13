Después de 33 años, sale el desconocido fiscal de los grandes casos

Paradójicamente la gran virtud de José Darío Cediel consiste en que la mayoría de los colombianos jamás han oído su nombre.

Con enorme discreción pero con un tesón a toda prueba, el fiscal Cediel ha adelantado muchas de las investigaciones más relevantes de las últimas tres décadas en Colombia.

En la época en la que Pablo Escobar le ofrecía a los jueces la alternativa de plata o plomo, José Darío Cediel entró a la rama judicial como abogado del Tribunal Nacional, es decir el máximo organismo de la justicia sin rostro.

Allí sustanció el caso de la masacre del Nilo para que no quedara impune la matanza de 20 miemrbos de la comunidad Nasa en una hacienda del Norte del Cauca, cometida por terratenientes, narcotraficantes y miembros de la Policía Nacional para que los indígenas no insistieran en recuperar las tierras de los que habían sido despojados.

Cediel fue juez sin rostro en Cali en una de las más duras épocas de guerra entre los carteles del narcotráfico y tuvo que investigar a capos, violaciones de derechos humanos por agentes del Estado y alianzas entre políticos y criminales.

Se destacó desde su ingreso a la Fiscalía y llegó a ser fiscal auxiliar delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

En ese cargo tuvo un papel prominente en la investigaciones por los crímenes cometidos durante la toma criminal del Palacio de Justicia, cometido por la guerrilla del M-19, y la no menos criminal retoma por parte de los militares.

José Darío Cediel, fue mano derecha de la entonces fiscal Ángela María Buitrago, en el descubrimiento de hechos que estuvieron ocultos por más de 20 años en las bóvedas de la inteligencia militar.

También fue el hombre clave para llevar a juicio y condenar a personas muy poderosas en su momento como:

El exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Noguera, aliado de paramilitares del Bloque Norte de las llamadas autodefensas El senador conservador Ciro Ramírez Pinzón, condenado por sus nexos con alias “Mi Sangre” y con Gilberto Saavedra, alias el doctor. El exfiscal Guillermo León Valencia Cossio, quien se enriqueció por complicidades con el crimen siendo director regional de fiscalías de Antioquia.

La enumeración de casos podría seguir, por ejemplo con los nombres del exgobernador de la Guajira, Kiko Gómez, o en los juicios por el homicidio del estudiante Luis Andrés Colmenares.

José Darío Cediel soportó presiones de sus poderosos investigados y durante muchos años fue fiscal auxiliar de la unidad de delegados ante la Corte Suprema de Justicia, hasta hace unos días cuando recibió una resolución administrativa que lo saca de la entidad.

El suyo es un cargo de libre nombramiento y remoción y, como le puede pasar a cualquier persona, se quedó sin su trabajo.

En estos, casi 34 años, en los que se desempeñó con tanto brillo como discreción, el fiscal Cediel jamás ha concedido una entrevista. Esta es la primera vez que habla públicamente con un periodista.

Mil gracias al doctor José Darío Cediel por sus años de dedicación a la justicia. Nunca ha sido litigante pero pocos conocen como él cómo funciona un proceso penal.

La gratitud no ha sido la mayor virtud de los colombianos.