Resultados FINALES elecciones Congreso 2026: senadores y representantes elegidos por partido
Estos son los resultados expedidos por la Registraduría Nacional con el 99,56 % de las mesas informadas en el país.
Tras la jornada electoral llevada a cabo el pasado 8 de marzo, los resultados oficiales del preconteo de la Registraduría Nacional definieron la nueva hoja de ruta legislativa para Colombia durante el próximo cuatrienio.
Con más de 41.000.000 de votos registrados para el Senado y Cámara de Representantes, las urnas arrojaron un congreso liderado principalmente por el Pacto Histórico y el Centro Democrático.
Se definieron 103 senadores y 183 representantes a la Cámara, incluyendo las curules de circunscripción especiales para comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y colombianos en el exterior.
Aquí le contamos los senadores y representantes elegidos que conforman este nuevo congreso.
Senadores
Senadores del Pacto Histórico
- Diana Carolina Corcho Mejía
- Pedro Hernando Flórez Porras
- Carmen Patricia Caicedo Omar
- Wilson Neber Arias Castillo
- Laura Cristina Ahumada García
- Walter Alfonso Rodríguez Chaparro ‘Wally Opina’
- Aida Yolanda Avella Esquivel
- Ferney Silva Idrobo
- Yuly Esmeralda Hernández Silva
- Carlos Alberto Benavides Mora
- Sandra Claudia Chindoy Jamioy
- Jorge Alejandro Ocampo Giraldo
- María Eugenia Londoño Ocampo
- Alex Xavier Flórez Hernández
- Kamelia Edith Zuluaga Navarro
- Agmeth José Escaf Tijerino
- Yaini Isabel Contreras Jiménez
- Cristian Kevin Gómez Paz
- Isabel Cristina Zuleta López
- Martín Alonso Caicedo Carabalí
- Deisy Johana Osorio Márquez
- David Ricardo Racero Mayorca
- Deyci Alejandra Omaña Ortiz ‘Amaranta Hank’
- Orlando Miguel de la Hoz García
- Mary Jurado Palomino
Senadores del Centro Democrático
- Andrés Eduardo Forero Molina
- Rafael Nieto Loaiza
- Claudia Margarita Zuleta Murgas
- Hernán Darío Cadavid Márquez
- Julia Correa Nuttin
- Carlos Manuel Meisel Vergara
- Christian Munir Garcés Aljure
- María Clara Posada Caicedo
- Honorio Miguel Henríquez Pinedo
- Josué Alirio Barrera Rodríguez
- Esteban Quintero Cardona
- Enrique Cabrales Baquero
- Óscar Leonardo Villamizar Meneses
- Juan Fernando Espinal Ramírez
- María Angélica Guerra López
- Juan Fernando Caicedo Callejas
- Zandra María Bernal Rincón
Senadores del Partido Liberal
- Lidio Arturo García Turbay
- Yessid Enrique Pulgar Daza
- María Eugenia Lopera Monsalve
- Alix Yirley Vargas Torrado
- Gersson Vargas Valdeleón
- Camilo Andrés Torres Villalba
- Leonardo De Jesús Gallego Arroyave
- Óscar Hernán Sánchez León
- Héctor Olimpo Espinosa Oliver
- Fabio Raúl Amín Saleme
- Santiago Montoya Montoya
- Álvaro Henry Monedero Rivera
- Laura Ester Fortich Sánchez
Senadores de Alianza Verde
- Jonathan Ferney Pulido Hernández ‘Jota Pe Hernández’
- Luis Carlos Rúa Sánchez ‘el Elefante blanco’
- Andrea Padilla Villarraga
- John Edickson Amaya Rodríguez
- Ariel Fernando Ávila Martínez
- Gustavo Adolfo Moreno Hurtado
- José Gutemberg Macea Gómez
- Duvalier Sánchez Arango
- Wilder Iberson Escobar Ortiz
- Luis Alfonso Mejía Nuñez
- Carlos Eduardo Enríquez Caicedo
senadores del Partido Conservador
- Nadia Georgette Blel Scaff
- Wadith Alberto Manzur Imbett
- Daniel Restrepo Carmona
- David Alejandro Abarguil Assis
- Miguel Ángel Barreto Castillo
- Diela Liliana Benavides Solarte
- Marcos Daniel Pineda García
- Luis Eduardo Díaz Mateus
- Juan Carlos García Gómez
- Santiago Barreto Triana
Senadores del Partido de la U
- Norma Hurtado Sánchez
- Juan Carlos Garcés Rojas
- Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza
- Alfredo Rafael Deluque Zuleta
- John Moisés Besaille Fayad
- Ana Paola García Soto
- María Irma Noreña Arboleda
- Antonio José Correa
Senadores del Cambio Radical – Alma
- Eduardo Miguel Espitia Cabrales
- José Nicolás Gómez Medina
- Selmen David Abana Cano
- Didier Lobo Chinchilla
- Gonzalo Dimas Baute González
- Carlos Mario Farelo Daza
- Nelson Javier López Rodríguez
Senadores de Ahora Colombia
- Manuel Antonio Vírguez Piraquive
- Ana Paola Agudelo García
- Carlos Eduardo Guevara Villabón
- Jennifer Dalley Pedraza Sandoval
- María Lucía Villalba Gómez
Senadores de Salvación Nacional
- Enrique Gómez Martínez
- Sara Jimena Castellanos Rodríguez
- Germán Andrés Rodríguez Prieto
- John Alejandro Bermeo Rodríguez
Circunscripción de Indígenas
- Martha Isabel Peralta Epieyú (Mais)
- José Wilman Tumbo Chepe (Minga)
Representantes a la Cámara
Bogotá
Pacto Histórico
- Maria Fernanda Carrascal Rojas
- Laura Daniela Beltran Palomares ‘Lalis’
- Maria del Mar Pizarro Garcia
- Daniel Mauricio Monroy Hernandez
- Heraclito Ladinez Suarez
- Claudia Teresa Romero Nader
- Jairo León Vargas
- Gabriel Becerra Yañez
Centro Democrático
- Daniel Felipe Briceño Montes
- Jose Jaime Uscategui Pastrana
- Nelly Patricia Mosquera Murcia
- David Gerardo Cote Rodriguez
- Luz Marina Gordillo Salinas
- Josias Fiesco Agudelo
Alianza Verde
- Catherine Juvinao Clavjo
- Mauricio Andrés Toro Orjuela
Salvación Nacional
- Carol Stefanny Borda Acevedo
Partido liberal
- Bleidy del Carmen Perez Ballestas
Cundinamarca
Pacto Histórico
- Heiner de Jesus Gaitan Parra
- Francy Natalia Moreno Puin
- Yeisson Gerardo Sua Cajamarca Zapata
Centro Democrático - MIRA
- Hilda Gutierrez
- Dania Maritza Alvarez Barrera
Partido Conservador
- Julio Roberto Salazar Perdomo
- Partido Demócrata Colombiano
- Daniel Felipe Bernal Montealegre
Amazonas
Partido Liberal
- Monica Karina Bocanegra Pantoja
La Voz del Amazonas
- Orlando Rayo Acosta
Antioquia
Centro Democrático
- Andrés Felipe Guerra Hoyos
- Jose Gregorio Orjuela Perez
- Melissa Orrego Eusse
- Oscar Dario Perez Pineda
- Ana Ligia Mora Martinez
- Juan David Zuluaga Zuluaga
- Jhon Jairo Berrio Lopez
Pacto Histórico
- Hernán Muriel Perez
- Luz Veronica Estrada Holguin
- David Alejandro Toro Ramirez
Partido liberal
- Camilo Andrés Gomez Mosquera
- Diver Ney Franco Tejada
Creemos
- Luis Guillermo Patiño Aristizabal
- Simon Molina Gómez
Partido Conservador
- Jaime Alonso Cano Ramirez
- Luis Miguel Lopez Aristizabal
Cambio Radical
- Nataly Velez Lopera
Arauca
Partido Liberal
- Germán Rogelio Rozo Anis
- Jose Trinidad Sierra Sierra
Atlántico
Cambio Radical
- Estefanel Gutierez Perez
- Welfran Junior Mendoza Torres
- Samir Eduardo Radi Chemas
Pacto Histórico
- Jaime Arturo Santamria Acosta
- Andrea Camila Vargas De la Hoz
Partido Liberal
- Jezmi Lizeth Barraza Arraut
- Cesar Antonio Barrera Vergara
Bolívar
Partido Conservador
- Maria Camila Salas Salas
- Juliana Aray Franco
- Andrés Guillermo Montes Celedón
Partido Liberal
- Yolanda Wong Baldiris
Pacto Histórico
- Amaury Julio Peréz
Centro Democrático - MIRA
- Jose Ricardo Ardila Pinedo
Boyacá
Alianza Verde
- Yamit Noe Hurtado Neira
- Jaime Raul Salamanca Torrés
Pacto Histórico
- Jose Luis Bohorquez López
Centro Democrático
- Eduar Alexis Triana Rincón
Partido Conservador - Salvación Nacional
- Ingrid Marlen Sogamosos Alfonso
Partido Liberal
- Hector David Chaparro Chaparro
Caldas
Pacto Histórico - Alianza Verde
- Santiago Osorio Marín
- Erika Milena Muñoz Villareal
Partido Liberal
- José Octavio Cardona León
Partido Así
- Manuel Orlando Correa Bedoya
Partido Conservador
- Juan Manuel Londoño Jaramillo
Caquetá
Coalición Caquetá
- Juan Pablo Duqué Gonzaléz
Cambio Radical - MIRA
- Leonardo Ramón Ramirez
Casanare
Centro Democrático
- Arledy Alvarado Patiño
Alianza Verde
- Diego Fernando Garcia Alfonso
Cauca
Pacto Histórico
- Jorge Hernán Bastidas Rosero
- Luz Mirian Moncayo
Partido Liberal
- Edgar Gómez Castillo
Fuerza Cauca
- Victor Andrés Armero Hernandez
Cesar
Pacto Histórico
- Alexandra Pineda Ortiz
Partido Liberal
- Mello Castro Gonzalez
Centro Democrático
- Gilma Rosa Gomez Urdiales
Partido Conservador
- Alfredo Ape Cuello Baute
Chocó
Partido Liberal
- Omar Francisco Vidal Rojas
- Sandra Tatiana Palacios Maturana
Córdoba
Primero Córdaba
- Juan David Rangel Yanez
- Martha Isabel Ruiz Solera
- Heidy Johanna Torres Becerra
Pacto Histórico
- Luis Fernando Ballesteros
Cambio Radical
- Jose Luis Abdalla Olivera
Guanía
Partido de la U
- Jhonn Alexander Molina Betancur
Cambio Radical
- Carlos Alberto Cuenca Chaux
Guaviare
Partido Conservador
- Jorge Alexander Quevedo Herrera
Partido liberal
- Alexander Harley Bermudez Lasso
Huila
Partido Liberal
- Flora Perdomo Andrade
- Lucy Mireya Bravo Obando
Pacto Histórico
- Lourdes Paola Mateus Serrano
Cambio Radical
- Julio Cesar Triana Quintero
La Guajira
Partido de la U
- Jorge Armando Figueroa Angarita
Partido Conservador
- Juan Loreto Gomez Soto
Magdalena
Partido Liberal
- Kelyn Johana Gonzalez Duarte
Centro Democrático
- Chadan Francisco Rosado Taylor
Pacto Histórico
- Jose Felipe Hernandez Polo
Coalición Demócrata Amplia por la Paz
- Elizabeth Sabina Molina Campo
Partido Conservador
- Franklin Del Cristo Lozano de la Ossa
Meta
Centro Democrático
- Daruin Castellanos Romero
Pacto Histórico
- Maria del Camen Mayusa Cruz
Partido de la U
- Milton Virgilio Carreño Sanchez
Nariño
Pacto Histórico
- Erick Adrian Velasco Burbano
Partido Conservador
- Carlos Alberto Pantoja Cortes
Partido Liberal
- Julio Anibal Alvarez Lopez
Avancemos Nariño
- Alejandra Gabriela Abasolo Gomez
Norte de Santander
Partido Conservador
- Jose Luis Duarte Contreras
Partido de la U
- Monica Bocanegra
Partido Liberal
- Luis Ariel Francisco Rodriguez
Centro Democrático
- Juan Felipe Corzo Álvarez
Cambio Radical
- Eimy Julieth Suarez González
Putumayo
Centro Democrático
- Diego Zambrano
Quindío
Centro Democrático
- Jesus Armando Bedoya Rodriguez
Pacto Histórico
- Miguel Angel Grisales Suarez
Cambio Radical
- John Edgar Perez Rojas
Risaralda
Pacto Histórico
- Fernando Arias Cardona
Cambio Radical
- Franyela Bermúdez Serna
Centro Democrático
- José Durgués Espinosa Martínez
Partido Liberal
- José Fredy Arias Herrera
San Andrés y Providencia
Centro Democrático
- Monica Bocanegra
Santander
Pacto Histórico
- Camilo Alfonso Torres Prada
Centro Democrático
- Jonathan Eduardo Pineda Lopez
- Miguel Angel Pïnto Rueda
Partido de la U
- Diego Fran Ariza Perez
Partido de Conservador
- Guillermo León Blanco Valencia
Partido Liberal
- Mario Jose Carvajal Jaimes
Alianza Verde
- Luis Ferley Sierra Jaimes
Sucre
Partido Liberal
- Pedro Antonio PAternina Gulfo
Partido Político de la Fuerza
- Alejandro De la Ossa Lacayo
Partido de la U
- Milene Jarava Diaz
Tolima
Partido Conservador
- Guillermo Ignacio Alvira Acosta
- Delcy Esperanza Isaza Buenaventura
- José Alejandro Martínez Sánchez
Pacto Histórico - Alianza Verde
- Marco Emilio Hincapie
- Renzo Alexander García
Centro Democrático
- Carlos Edward Osorio Aguiar
Valle del Cauca
Pacto Histórico
- Alfredo Mondragón Garzón
- Ana Leidy Erazo Ruiz
- Jorge Augusto Palacio Garzón
- Laura Isabel Vera Zapata
- Carlos Eduardo Arizabaleta
- Paola Andrea Quiñones D’Haro
Partido de la U
- Víctor Manuel Salcedo Guerrero
- Luis Alfonso Chávez Rivera
Centro Democrático
- Santiago Castro Gómez
- Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo
Partido Liberal
- David Pinilla Calero
Liga de Gobernantes
- Hernando Gonzalez
Ahora Colombia
- Juan Pablo Rojas Suarez
Vaupés
Partido de la U
- Liliana Hernandez Melo
Partido Así
- Oscar Fabian Espinosa
Vichada
Partido Liberal
- Luis Carlos Alvarez
Partido de la U
- Juan David Londoño
Consulados
Centro Democrático
- Pedro Alejandro Murcia Lamprea
Afrodecientes
Partido Ecologista Colombiano
- Benildo Estupiñan
Expresión Afroambiental
- Omar Bonilla
Indígenas
MAIS
- Linderman Andrada
- Carlos Calvo
Comunidad Raizal
- Jay Pang
