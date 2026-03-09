Resultados FINALES elecciones Congreso 2026: senadores y representantes elegidos por partido

Tras la jornada electoral llevada a cabo el pasado 8 de marzo, los resultados oficiales del preconteo de la Registraduría Nacional definieron la nueva hoja de ruta legislativa para Colombia durante el próximo cuatrienio.

Con más de 41.000.000 de votos registrados para el Senado y Cámara de Representantes, las urnas arrojaron un congreso liderado principalmente por el Pacto Histórico y el Centro Democrático.

Se definieron 103 senadores y 183 representantes a la Cámara, incluyendo las curules de circunscripción especiales para comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y colombianos en el exterior.

Aquí le contamos los senadores y representantes elegidos que conforman este nuevo congreso.

Le puede interesar: Jennifer Pedraza: recoger las banderas de Jorge Enrique Robledo en el Senado sería un gran honor

Senadores

Senadores del Pacto Histórico

Diana Carolina Corcho Mejía

Pedro Hernando Flórez Porras

Carmen Patricia Caicedo Omar

Wilson Neber Arias Castillo

Laura Cristina Ahumada García

Walter Alfonso Rodríguez Chaparro ‘Wally Opina’

Aida Yolanda Avella Esquivel

Ferney Silva Idrobo

Yuly Esmeralda Hernández Silva

Carlos Alberto Benavides Mora

Sandra Claudia Chindoy Jamioy

Jorge Alejandro Ocampo Giraldo

María Eugenia Londoño Ocampo

Alex Xavier Flórez Hernández

Kamelia Edith Zuluaga Navarro

Agmeth José Escaf Tijerino

Yaini Isabel Contreras Jiménez

Cristian Kevin Gómez Paz

Isabel Cristina Zuleta López

Martín Alonso Caicedo Carabalí

Deisy Johana Osorio Márquez

David Ricardo Racero Mayorca

Deyci Alejandra Omaña Ortiz ‘Amaranta Hank’

Orlando Miguel de la Hoz García

Mary Jurado Palomino

Senadores del Centro Democrático

Andrés Eduardo Forero Molina

Rafael Nieto Loaiza

Claudia Margarita Zuleta Murgas

Hernán Darío Cadavid Márquez

Julia Correa Nuttin

Carlos Manuel Meisel Vergara

Christian Munir Garcés Aljure

María Clara Posada Caicedo

Honorio Miguel Henríquez Pinedo

Josué Alirio Barrera Rodríguez

Esteban Quintero Cardona

Enrique Cabrales Baquero

Óscar Leonardo Villamizar Meneses

Juan Fernando Espinal Ramírez

María Angélica Guerra López

Juan Fernando Caicedo Callejas

Zandra María Bernal Rincón

Senadores del Partido Liberal

Lidio Arturo García Turbay

Yessid Enrique Pulgar Daza

María Eugenia Lopera Monsalve

Alix Yirley Vargas Torrado

Gersson Vargas Valdeleón

Camilo Andrés Torres Villalba

Leonardo De Jesús Gallego Arroyave

Óscar Hernán Sánchez León

Héctor Olimpo Espinosa Oliver

Fabio Raúl Amín Saleme

Santiago Montoya Montoya

Álvaro Henry Monedero Rivera

Laura Ester Fortich Sánchez

Senadores de Alianza Verde

Jonathan Ferney Pulido Hernández ‘Jota Pe Hernández’

Luis Carlos Rúa Sánchez ‘el Elefante blanco’

Andrea Padilla Villarraga

John Edickson Amaya Rodríguez

Ariel Fernando Ávila Martínez

Gustavo Adolfo Moreno Hurtado

José Gutemberg Macea Gómez

Duvalier Sánchez Arango

Wilder Iberson Escobar Ortiz

Luis Alfonso Mejía Nuñez

Carlos Eduardo Enríquez Caicedo

senadores del Partido Conservador

Nadia Georgette Blel Scaff

Wadith Alberto Manzur Imbett

Daniel Restrepo Carmona

David Alejandro Abarguil Assis

Miguel Ángel Barreto Castillo

Diela Liliana Benavides Solarte

Marcos Daniel Pineda García

Luis Eduardo Díaz Mateus

Juan Carlos García Gómez

Santiago Barreto Triana

Senadores del Partido de la U

Norma Hurtado Sánchez

Juan Carlos Garcés Rojas

Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza

Alfredo Rafael Deluque Zuleta

John Moisés Besaille Fayad

Ana Paola García Soto

María Irma Noreña Arboleda

Antonio José Correa

Senadores del Cambio Radical – Alma

Eduardo Miguel Espitia Cabrales

José Nicolás Gómez Medina

Selmen David Abana Cano

Didier Lobo Chinchilla

Gonzalo Dimas Baute González

Carlos Mario Farelo Daza

Nelson Javier López Rodríguez

Senadores de Ahora Colombia

Manuel Antonio Vírguez Piraquive

Ana Paola Agudelo García

Carlos Eduardo Guevara Villabón

Jennifer Dalley Pedraza Sandoval

María Lucía Villalba Gómez

Senadores de Salvación Nacional

Enrique Gómez Martínez

Sara Jimena Castellanos Rodríguez

Germán Andrés Rodríguez Prieto

John Alejandro Bermeo Rodríguez

Circunscripción de Indígenas

Martha Isabel Peralta Epieyú (Mais)

José Wilman Tumbo Chepe (Minga)

También le puede interesar: Algunos célebres quemados en las elecciones legislativas

Representantes a la Cámara

Bogotá

Pacto Histórico

Maria Fernanda Carrascal Rojas

Laura Daniela Beltran Palomares ‘Lalis’

Maria del Mar Pizarro Garcia

Daniel Mauricio Monroy Hernandez

Heraclito Ladinez Suarez

Claudia Teresa Romero Nader

Jairo León Vargas

Gabriel Becerra Yañez

Centro Democrático

Daniel Felipe Briceño Montes

Jose Jaime Uscategui Pastrana

Nelly Patricia Mosquera Murcia

David Gerardo Cote Rodriguez

Luz Marina Gordillo Salinas

Josias Fiesco Agudelo

Alianza Verde

Catherine Juvinao Clavjo

Mauricio Andrés Toro Orjuela

Salvación Nacional

Carol Stefanny Borda Acevedo

Partido liberal

Bleidy del Carmen Perez Ballestas

Cundinamarca

Pacto Histórico

Heiner de Jesus Gaitan Parra

Francy Natalia Moreno Puin

Yeisson Gerardo Sua Cajamarca Zapata

Centro Democrático - MIRA

Hilda Gutierrez

Dania Maritza Alvarez Barrera

Partido Conservador

Julio Roberto Salazar Perdomo

Partido Demócrata Colombiano

Daniel Felipe Bernal Montealegre

Amazonas

Partido Liberal

Monica Karina Bocanegra Pantoja

La Voz del Amazonas

Orlando Rayo Acosta

Antioquia

Centro Democrático

Andrés Felipe Guerra Hoyos

Jose Gregorio Orjuela Perez

Melissa Orrego Eusse

Oscar Dario Perez Pineda

Ana Ligia Mora Martinez

Juan David Zuluaga Zuluaga

Jhon Jairo Berrio Lopez

Pacto Histórico

Hernán Muriel Perez

Luz Veronica Estrada Holguin

David Alejandro Toro Ramirez

Partido liberal

Camilo Andrés Gomez Mosquera

Diver Ney Franco Tejada

Creemos

Luis Guillermo Patiño Aristizabal

Simon Molina Gómez

Partido Conservador

Jaime Alonso Cano Ramirez

Luis Miguel Lopez Aristizabal

Cambio Radical

Nataly Velez Lopera

Arauca

Partido Liberal

Germán Rogelio Rozo Anis

Jose Trinidad Sierra Sierra

Atlántico

Cambio Radical

Estefanel Gutierez Perez

Welfran Junior Mendoza Torres

Samir Eduardo Radi Chemas

Pacto Histórico

Jaime Arturo Santamria Acosta

Andrea Camila Vargas De la Hoz

Partido Liberal

Jezmi Lizeth Barraza Arraut

Cesar Antonio Barrera Vergara

Bolívar

Partido Conservador

Maria Camila Salas Salas

Juliana Aray Franco

Andrés Guillermo Montes Celedón

Partido Liberal

Yolanda Wong Baldiris

Pacto Histórico

Amaury Julio Peréz

Centro Democrático - MIRA

Jose Ricardo Ardila Pinedo

Boyacá

Alianza Verde

Yamit Noe Hurtado Neira

Jaime Raul Salamanca Torrés

Pacto Histórico

Jose Luis Bohorquez López

Centro Democrático

Eduar Alexis Triana Rincón

Partido Conservador - Salvación Nacional

Ingrid Marlen Sogamosos Alfonso

Partido Liberal

Hector David Chaparro Chaparro

Caldas

Pacto Histórico - Alianza Verde

Santiago Osorio Marín

Erika Milena Muñoz Villareal

Partido Liberal

José Octavio Cardona León

Partido Así

Manuel Orlando Correa Bedoya

Partido Conservador

Juan Manuel Londoño Jaramillo

Caquetá

Coalición Caquetá

Juan Pablo Duqué Gonzaléz

Cambio Radical - MIRA

Leonardo Ramón Ramirez

Casanare

Centro Democrático

Arledy Alvarado Patiño

Alianza Verde

Diego Fernando Garcia Alfonso

Cauca

Pacto Histórico

Jorge Hernán Bastidas Rosero

Luz Mirian Moncayo

Partido Liberal

Edgar Gómez Castillo

Fuerza Cauca

Victor Andrés Armero Hernandez

Cesar

Pacto Histórico

Alexandra Pineda Ortiz

Partido Liberal

Mello Castro Gonzalez

Centro Democrático

Gilma Rosa Gomez Urdiales

Partido Conservador

Alfredo Ape Cuello Baute

Chocó

Partido Liberal

Omar Francisco Vidal Rojas

Sandra Tatiana Palacios Maturana

Córdoba

Primero Córdaba

Juan David Rangel Yanez

Martha Isabel Ruiz Solera

Heidy Johanna Torres Becerra

Pacto Histórico

Luis Fernando Ballesteros

Cambio Radical

Jose Luis Abdalla Olivera

Guanía

Partido de la U

Jhonn Alexander Molina Betancur

Cambio Radical

Carlos Alberto Cuenca Chaux

Guaviare

Partido Conservador

Jorge Alexander Quevedo Herrera

Partido liberal

Alexander Harley Bermudez Lasso

Huila

Partido Liberal

Flora Perdomo Andrade

Lucy Mireya Bravo Obando

Pacto Histórico

Lourdes Paola Mateus Serrano

Cambio Radical

Julio Cesar Triana Quintero

La Guajira

Partido de la U

Jorge Armando Figueroa Angarita

Partido Conservador

Juan Loreto Gomez Soto

Magdalena

Partido Liberal

Kelyn Johana Gonzalez Duarte

Centro Democrático

Chadan Francisco Rosado Taylor

Pacto Histórico

Jose Felipe Hernandez Polo

Coalición Demócrata Amplia por la Paz

Elizabeth Sabina Molina Campo

Partido Conservador

Franklin Del Cristo Lozano de la Ossa

Meta

Centro Democrático

Daruin Castellanos Romero

Pacto Histórico

Maria del Camen Mayusa Cruz

Partido de la U

Milton Virgilio Carreño Sanchez

Nariño

Pacto Histórico

Erick Adrian Velasco Burbano

Partido Conservador

Carlos Alberto Pantoja Cortes

Partido Liberal

Julio Anibal Alvarez Lopez

Avancemos Nariño

Alejandra Gabriela Abasolo Gomez

Norte de Santander

Partido Conservador

Jose Luis Duarte Contreras

Partido de la U

Monica Bocanegra

Partido Liberal

Luis Ariel Francisco Rodriguez

Centro Democrático

Juan Felipe Corzo Álvarez

Cambio Radical

Eimy Julieth Suarez González

Putumayo

Centro Democrático

Diego Zambrano

Quindío

Centro Democrático

Jesus Armando Bedoya Rodriguez

Pacto Histórico

Miguel Angel Grisales Suarez

Cambio Radical

John Edgar Perez Rojas

Risaralda

Pacto Histórico

Fernando Arias Cardona

Cambio Radical

Franyela Bermúdez Serna

Centro Democrático

José Durgués Espinosa Martínez

Partido Liberal

José Fredy Arias Herrera

San Andrés y Providencia

Centro Democrático

Monica Bocanegra

Santander

Pacto Histórico

Camilo Alfonso Torres Prada

Centro Democrático

Jonathan Eduardo Pineda Lopez

Miguel Angel Pïnto Rueda

Partido de la U

Diego Fran Ariza Perez

Partido de Conservador

Guillermo León Blanco Valencia

Partido Liberal

Mario Jose Carvajal Jaimes

Alianza Verde

Luis Ferley Sierra Jaimes

Sucre

Partido Liberal

Pedro Antonio PAternina Gulfo

Partido Político de la Fuerza

Alejandro De la Ossa Lacayo

Partido de la U

Milene Jarava Diaz

Tolima

Partido Conservador

Guillermo Ignacio Alvira Acosta

Delcy Esperanza Isaza Buenaventura

José Alejandro Martínez Sánchez

Pacto Histórico - Alianza Verde

Marco Emilio Hincapie

Renzo Alexander García

Centro Democrático

Carlos Edward Osorio Aguiar

Valle del Cauca

Pacto Histórico

Alfredo Mondragón Garzón

Ana Leidy Erazo Ruiz

Jorge Augusto Palacio Garzón

Laura Isabel Vera Zapata

Carlos Eduardo Arizabaleta

Paola Andrea Quiñones D’Haro

Partido de la U

Víctor Manuel Salcedo Guerrero

Luis Alfonso Chávez Rivera

Centro Democrático

Santiago Castro Gómez

Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo

Partido Liberal

David Pinilla Calero

Liga de Gobernantes

Hernando Gonzalez

Ahora Colombia

Juan Pablo Rojas Suarez

Vaupés

Partido de la U

Liliana Hernandez Melo

Partido Así

Oscar Fabian Espinosa

Vichada

Partido Liberal

Luis Carlos Alvarez

Partido de la U

Juan David Londoño

Consulados

Centro Democrático

Pedro Alejandro Murcia Lamprea

Afrodecientes

Partido Ecologista Colombiano

Benildo Estupiñan

Expresión Afroambiental

Omar Bonilla

Indígenas

MAIS

Linderman Andrada

Carlos Calvo

Comunidad Raizal

Jay Pang

Lea también: Así quedaron conformadas las curules de Senado y Cámara: resultados elecciones Congreso 2026

Escuche Caracol Radio EN VIVO: