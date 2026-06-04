Colombia va por la clasificación mundialista ante Uruguay en el Pascual Guerrero

La Selección Colombia Femenina afrontará mañana un partido decisivo en su camino hacia la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027. El combinado nacional recibirá a Uruguay en el estadio Pascual Guerrero de Cali desde las 6:00 p.m. , en un compromiso que podría sellar de manera anticipada la clasificación de la ‘Tricolor’ a la próxima cita orbital.

Las dirigidas por Angelo Marsiglia llegan a esta jornada ubicadas en los primeros lugares de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL con 14 puntos, luego del empate sin goles conseguido frente a Argentina en Buenos Aires. Ese resultado dejó a las colombianas muy cerca de alcanzar el objetivo mundialista cuando restan únicamente dos fechas para el final del torneo.

También le interesa: Mercado de pases: Daniel Muñoz sería protagonista de un efecto dominó que involucra al Real Madrid

El panorama es favorable para Colombia, que necesita sumar al menos un punto en los dos encuentros que le restan para asegurar matemáticamente su presencia en Brasil 2027. Una victoria ante Uruguay le permitiría celebrar la clasificación frente a su afición en Cali y llegar sin presiones a la última jornada ante Paraguay.

Por el lado de las uruguayas, el compromiso representa una de sus últimas oportunidades para mantenerse con vida en la lucha por los puestos de repechaje. La selección charrúa está obligada a sumar en territorio colombiano y depender de otros resultados para conservar opciones de acercarse a las posiciones de privilegio.

Le puede interesar: Así le fue a Congo, rival de Colombia, en el amistoso ante Dinamarca con miras al Mundial

Además del buen momento futbolístico, Colombia cuenta con un historial favorable frente a Uruguay, condición que aumenta el optimismo de cara a un encuentro en el que se espera una gran asistencia de público en el Pascual Guerrero.

Posible formación de Colombia:

Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Lorena Bedoya, Leicy Santos, Marcela Restrepo; Linda Caicedo, Manuela Paví y Maithé López.

La ‘Tricolor’ buscará hacer valer su condición de local, extender su buen rendimiento en el certamen y dar un paso definitivo hacia una nueva participación mundialista.