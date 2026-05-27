Compumax responde a denuncias de Computadores para Educar

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Computadores para Educar, el programa del Gobierno que hace más de 25 años lleva la tecnología al alcance de niños de escuelas y colegios públicos, tiene un enorme problema que contamos aquí.

Una orden de compra de diciembre de 2022, ampliada en febrero de 2023, adquirió 60.000 computadores a una compañía llamada Selcomp: pagó por ellos $45.000 millones de pesos.

De los 57.000 aparatos, 41.000 no operan adecuadamente o no funcionan en absoluto.

La marca de esos computadores es Compumax, una empresa de Bucaramanga que remarca mercancía comprada en China y que le ha vendido a Computadores para Educar $447.000 millones de pesos, casi medio billón.

Los computadores que no sirven han causado frustración en miles de estudiantes y profesores, que han reaccionado así a la noticia.

Por ejemplo el profesor Jhorman Chávez publicó un mensaje después del reporte diciendo: “A mi institución llegaron hace algunos años de esos Compumax pero que cosa tan mala”.

Giovanni Becerra, profesor del Colegio Guillermo León Valencia de Duitama, aseguró: “En mi colegio teníamos de esos computadores Compumax, yo los envié por garantía y la respuesta fue que el proveedor nunca respondió, que nada que hacer y que me postule a nuevas convocatorias de CPE”.

Y así podríamos seguir.

El representante legal de Compumax, don Mauricio Navas Almeida, tiene su versión de este asunto.

También está con nosotros Felipe Olaya, exdirector ejecutivo de Computadores para Educar, quien denunció estos hechos ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Además, está el actual director ejecutivo de Computadores para Educar, Óscar Sánchez, quien logró ejecutar la póliza de cumplimiento por $4.500 millones (el 10 por ciento de la lesiva orden de compra), pero que sigue reclamando por los 60.000 computadores que no funcionan.

Mientras los adultos siguen argumentando, al menos 120.000 niños y adolescentes, estudiantes de escuelas y colegios públicos continúan afectados. Muchos de ellos pueden terminar su vida escolar sin haber tenido la oportunidad de familiarizarse con un computador. Eso es una desventaja que arrastrarán el resto de sus vidas.

Escuche El Reporte Coronell en 6AM W:

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