Los parientes de David Racero favorecidos con contratación estatal

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Siete familiares del representante a la Cámara, David Racero, han recibido nombramientos o contratos con dependencias del Estado.

Estos son los parientes del representante que aspira a ser elegido senador en la lista del Pacto Histórico que han sido beneficiados con contratación estatal.

En contexto: Consejo de Estado deja en firme investidura de David Racero; aún faltan otras demandas por resolver

1. José Manuel Márquez Mayorca, primo de Racero, ha recibido cinco contratos por más de 153 millones de pesos. Las entidades que se los han dado con la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado, la Superintendencia de Servicios y Colombia Compra Eficiente.

2. Daniela del Carmen Parada Quintero, pareja sentimental del anterior, ha sido favorecida con nueve contratos con la Unidad Nacional de Protección, UNP, y la Superintendencia de Economía Solidaria.

3. Daniel Alfredo Racero Gómez, hermano del representante David Racero, fue nombrado por el ministro de Educación, Daniel Rojas, en la Subdirección de Relacionamiento con la Ciudadanía. El nombramiento es del 26 de diciembre de 2024 cuando ya existían fuertes cuestionamientos contra el congresista. Los contratos suman más de 235 millones de pesos.

4. El tío de David Racero, Félix Darío Racero Arévalo, recibió un contrato con el Sena del Cesar por $ 21.380.000

5. La tía del representante a la Cámara, María Helena Racero Ceballos, recibió contrato por más de 30 millones con el Sena Regional de Bolívar.

Ampliar Cerrar

6. Elena Esther Paredes, esposa de Juan Carlos Márquez Mayorca, primo del Congresista, fue contratada en la Cámara de Representantes por 36 millones de pesos para “hacer pedagogía en Valledupar sobre la reforma de salud del gobierno”. Nadie ha podido explicar por qué es esa una función de la Cámara de Representantes.

7. Ángela María Araujo, esposa de Walter Fidelio Castilla, primo de David Racero, fue contratada por la Presidencia de la Cámara de Representantes, cuando Racero fue presidente, le pagaron 57 millones de pesos. Cuando terminó la presidencia de Racero fue contratada en el Ministerio de Justicia.

Ampliar Cerrar

La decisión del Consejo de Estado manteniendo la investidura de David Racero por considerar que las pruebas de sus indelicadezas no son suficientes, fue apelada.

El Consejo de Estado, por ejemplo, no aceptó que Jhon Leonardo García, el miembro de la UTL de Racero, que trabajaba en el Fruver de David Racero era su conductor. A pesar de que existe un documento de la Cámara de Representantes que así lo acredita.

Ampliar Cerrar

Mientras tanto la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga penalmente por este hecho y por la petición de pagos a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo, recibió un importante testimonio que demuestra que incluso los gastos de mercado de la casa de David Racero fueron cubiertos por funcionarios pagados por los contribuyentes.

La puerta de El Reporte sigue abierta para que David Racero ofrezca las explicaciones sobre las denuncias contra él.

Escuche El Reporte Coronell completo aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 03:39 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: