Defensa de Uribe recusa a magistrados Reyes y Rueda en caso del “Narcopiloto”

Álvaro Uribe Vélez, expresidnete de la República. el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de los delitos de fraude procesal y soborno en la actuación penal

La defensa del expresidente Álvaro Uribe presentó una recusación contra los magistrados César Augusto Reyes y Marco Antonio Rueda, al alegar que en el pasado hicieron comentarios que comprometen su imparcialidad frente al radicado que investiga el aporte de 20 millones de pesos recibido durante su campaña al Congreso en 2018 y un viaje realizado con la empresa Navir Air, vinculada a Samuel David Niño, quien ha sido señalado de tener nexos con el narcotráfico.

El exmandatario, en un trino a través de X, dice que en el documento se le relacionó con el piloto Samuel David Niño Cataño, quien presuntamente desapareció en Guatemala, a finales de 2019, con un cargamento de cocaína.

“Samuel David Niño Cataño aparece en mi contabilidad electoral de 2018 como donante de $20 millones en especie que corresponde a un vuelo en los Llanos Orientales”, indicó Uribe.

“Ese vuelo fue en febrero de 2018 y era para visitar algunos sitios de esa zona del país en la campaña del Congreso y en la campaña de la consulta para escoger candidato de coalición a la presidencia”, agregó.

El viaje mencionado por el líder del Centro Democrático, al parecer habría sido dado por la empresa llanera de aviación, actualmente conocida como Navir Air, la cual fue contratada por miembros del partido.

“El vuelo fue organizado por nuestros candidatos del Meta para esas elecciones de 2018, con la empresa Llanera de Aviación, hoy Navir Air, a la cual estaba vinculada la familia de Hernán Gómez Niño", manifestó el expresidente.

Uribe afirmó que, contrario a lo que se ha dicho, Samuel David nunca fue su “piloto de confianza”. Asegurando que fue gracias a su relación sanguínea con Hernán Gómez Niño, que terminó conociéndolo.

“Lo conocí, pero no tuve amistad con él (...) Era hermano de Hernán Gómez Niño, quien fue nuestro candidato a la gobernación del Meta en 2015.” Sostuvo.

Asimismo, el líder del Centro Democrático hizo énfasis en que la presunta muerte del piloto, acusado de trabajar con el Cartel del Sinaloa de México, en un accidente aéreo de narcotráfico habría ocurrido en noviembre de 2019, 21 meses después del vuelo del que hizo parte.

“Su familia ha rechazado esta hipótesis y ha expresado que desapareció en una excursión de ecoturismo en el Orinoco“, señaló.

Por último, Uribe Vélez aseguró que el valor de la donación de este recorrido habría sido agregado en su declaración de ingresos ante el Consejo Electoral por su gerente de campaña, ya que hacía parte de los pasajeros del mismo.

Sin embargo, argumentó que tanto el Centro Democrático como su campaña habrían cumplido “con toda la información requerida por la ley, sin que hubiera aparecido un solo antecedente de Samuel David Niño”.