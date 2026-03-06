Corte Suprema cita a indagatoria al representante David Racero por el caso Fruver

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al representante a la Cámara David Racero.

El congresista será escuchado el próximo lunes a las 8:30 de la mañana en el despacho del magistrado César Reyes. El caso está relacionado con las denuncias asociadas a un fruver que sería de su propiedad.

Recientemente el Consejo de Estado en una decisión de primera instancia fallo a favor de el en un proceso de lo contencioso administrativo que buscaba su “muerte política”, los demandantes apelaron la decisión.

El caso fruver

En audios difundidos por el Reporte Coronell se escucha a Racero ofreciendo un empleo en ese establecimiento con condiciones que generaron polémica. Según la grabación, el trabajo sería por un millón de pesos mensuales, sin prestaciones sociales y con jornadas de hasta 13 horas diarias (de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.), con un día de descanso semanal.

En la conversación también se mencionaba que la persona contratada debía cumplir múltiples funciones: caja, aseo, manipulación de alimentos y otras labores dentro del local. ￼

La denuncia generó críticas porque Racero ha sido uno de los congresistas que más ha defendido públicamente la reforma laboral y la dignificación del trabajo.

Uso de personal del Congreso en un negocio privado

Otra de las revelaciones del periodista apunta a que un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista, pagado con recursos públicos, habría trabajado también en el fruver, atendiendo el local y reportando ventas.

Este punto es clave porque podría configurar un uso indebido de recursos públicos o de personal del Congreso para actividades privadas.

Respuesta de Racero

El congresista ha rechazado las acusaciones y aseguró que el fruver fue un emprendimiento familiar que funcionó por poco tiempo durante la pandemia. También ha sostenido que las denuncias hacen parte de un intento por desacreditarlo políticamente.

