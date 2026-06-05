Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026 luego de la victoria de Millonarios

La fecha 13 de la Liga Femenina 2026 llegó a su fin este jueves 4 de junio y dejó a los primeros equipos clasificados matemáticamente a los cuadrangulares semifinales del campeonato.

Atlético Nacional continúa liderando la tabla de posiciones luego de imponerse 2-0 sobre Inter Bogotá, resultado que le permitió mantenerse en lo más alto del torneo y asegurar anticipadamente su presencia en la siguiente fase.

Por su parte, Deportivo Cali también ratificó su gran campaña al vencer 2-0 a Deportivo Pasto en condición de local. El conjunto azucarero sigue siendo uno de los equipos más sólidos del campeonato y se mantiene en la pelea por el liderato.

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Detrás de Nacional y Cali aparecen América de Cali y Millonarios, que también sellaron su clasificación a los cuadrangulares con contundentes victorias.

América protagonizó una de las goleadas de la jornada al derrotar 5-0 a Internacional de Palmira, demostrando su poder ofensivo y confirmando su candidatura al título.

Millonarios, entre tanto, hizo respetar su casa y venció 3-1 a Independiente Medellín en Bogotá, resultado que le permitió asegurar su presencia en la siguiente ronda del campeonato.

A falta de algunas jornadas para el cierre de la fase regular, Nacional, Cali, América y Millonarios ya tienen garantizado su lugar entre los ocho mejores equipos del torneo y ahora buscarán terminar en las primeras posiciones para obtener ventaja de cara a los cuadrangulares semifinales.

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Tabla de posiciones Liga Femenina

Nacional: 33 Pts Cali: 32 América: 29 Millonarios: 28 Santa Fe: 25 Internacional de Bogotá: 22 Internacional de Palmira: 21 Medellín: 19 Orsomarso: 15 Fortaleza: 13 Llaneros: 13 Junior: 11 Bucaramanga: 8 Once Caldas: 7 (-14) Real Santander: 7 (-16) Pasto: 3 (-16)

Resultados fecha 13

Orsomarso 5-1 Junior

Llaneros 1-4 Santa Fe

Real Santander 0-0 Once Caldas

América de Cali 5-0 Internacional

Fortaleza 2-1 Bucaramanga

Cali 2-0 Pasto

Nacional 2-0 Inter de Bogotá

Millonarios 3-1 Independiente Medellín