Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026 luego de la victoria de Millonarios
Se mueve la tabla de posiciones en la jornada 13 de la Liga femenina.
La fecha 13 de la Liga Femenina 2026 llegó a su fin este jueves 4 de junio y dejó a los primeros equipos clasificados matemáticamente a los cuadrangulares semifinales del campeonato.
Atlético Nacional continúa liderando la tabla de posiciones luego de imponerse 2-0 sobre Inter Bogotá, resultado que le permitió mantenerse en lo más alto del torneo y asegurar anticipadamente su presencia en la siguiente fase.
Por su parte, Deportivo Cali también ratificó su gran campaña al vencer 2-0 a Deportivo Pasto en condición de local. El conjunto azucarero sigue siendo uno de los equipos más sólidos del campeonato y se mantiene en la pelea por el liderato.
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Detrás de Nacional y Cali aparecen América de Cali y Millonarios, que también sellaron su clasificación a los cuadrangulares con contundentes victorias.
América protagonizó una de las goleadas de la jornada al derrotar 5-0 a Internacional de Palmira, demostrando su poder ofensivo y confirmando su candidatura al título.
Millonarios, entre tanto, hizo respetar su casa y venció 3-1 a Independiente Medellín en Bogotá, resultado que le permitió asegurar su presencia en la siguiente ronda del campeonato.
A falta de algunas jornadas para el cierre de la fase regular, Nacional, Cali, América y Millonarios ya tienen garantizado su lugar entre los ocho mejores equipos del torneo y ahora buscarán terminar en las primeras posiciones para obtener ventaja de cara a los cuadrangulares semifinales.
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Tabla de posiciones Liga Femenina
- Nacional: 33 Pts
- Cali: 32
- América: 29
- Millonarios: 28
- Santa Fe: 25
- Internacional de Bogotá: 22
- Internacional de Palmira: 21
- Medellín: 19
- Orsomarso: 15
- Fortaleza: 13
- Llaneros: 13
- Junior: 11
- Bucaramanga: 8
- Once Caldas: 7 (-14)
- Real Santander: 7 (-16)
- Pasto: 3 (-16)
Resultados fecha 13
Orsomarso 5-1 Junior
Llaneros 1-4 Santa Fe
Real Santander 0-0 Once Caldas
América de Cali 5-0 Internacional
Fortaleza 2-1 Bucaramanga
Cali 2-0 Pasto
Nacional 2-0 Inter de Bogotá
Millonarios 3-1 Independiente Medellín