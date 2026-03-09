“No quiero politizar la investigación”: David Racero tras citación a indagatoria por caso Fruver

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas, el representante a la Cámara y ahora senador electo del Pacto Histórico, David Racero, celebró el respaldo obtenido en las urnas y se refirió brevemente al proceso judicial que enfrenta en la Corte Suprema de Justicia.

En diálogo con Caracol Radio, Racero agradeció el apoyo ciudadano y aseguró que el resultado electoral representa un impulso político para su sector de cara a la campaña presidencial de Iván Cepeda Castro.

“Gratitud total primero al pueblo colombiano que nos da su voto de confianza, no solamente a nivel individual sino colectivo. Esto nos impulsa de cara a la campaña de Iván Cepeda. Estamos muy contentos; somos la fuerza política más importante en este momento del país, tanto en Senado como en Cámara”, afirmó.

El congresista también se refirió a la indagatoria que enfrenta en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por un caso en el que se le menciona por presunta concusión, proceso que ha estado rodeado de audios y chats que hacen parte del expediente.

Racero evitó profundizar en detalles del caso y aseguró que prefiere esperar a que avance el trámite judicial. “Me abstengo aún de dar declaraciones a profundidad de los procesos. Estoy respetando el debido proceso y que se den las garantías. No quiero politizar en ningún escenario ni la investigación que hubo en el Consejo de Estado y mucho menos en la Corte”, señaló.

El senador electo insistió en que ha colaborado con las autoridades y que su defensa se ha puesto a disposición de los investigadores. “Aquí siempre nos hemos prestado para rendir cuentas, no hemos dilatado en ningún momento la investigación. Nosotros mismos fuimos los que solicitamos la investigación”, agregó.

Consultado sobre si considera que podría existir un error en la valoración de las pruebas por parte de los magistrados de la Sala de Instrucción, Racero respondió que respeta el trabajo de la Corte. “Están en todo su derecho y en su trabajo de ahondar lo que consideren, de hacer todas las investigaciones y de citar a quien consideren. Siempre estaremos abiertos y prestos a que se desarrolle de la mejor manera la investigación”, afirmó.

Sobre los audios y chats conocidos públicamente y la persona que lo menciona dentro del proceso, Racero reiteró que esos elementos están precisamente bajo análisis judicial. “Eso es justamente lo que está en investigación, de eso se trata este proceso. Por eso estamos rindiendo oportunamente a las solicitudes de la Corte, pero esperemos que todo se dé a conocer de manera oportuna. La verdad la dirá el tiempo”, concluyó.

Caso Fruver

El llamado caso Fruver involucra al hoy senador electo David Racero y surgió a partir de denuncias del periodista Daniel Coronell sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento de un negocio de frutas y verduras (fruver) que habría estado vinculado al congresista. Según las revelaciones, algunos trabajadores habrían denunciado presiones para entregar parte de su salario o realizar aportes económicos, lo que podría configurar el delito de concusión.