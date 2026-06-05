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Condenado el hacendado Santiago Uribe Vélez: Habla quien fuera representante de las víctimas

El hacendado Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, fue condenado a 28 de cárcel por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado dentro del caso del llamado grupo paramilitar de “Los 12 apóstoles”.

De acuerdo con una interpretación jurídica, el caso estaba a punto de prescribir, el 14 de junio –en apenas diez días– se vencían los términos, según una lectura del tema.

La investigación se abrió oficialmente en diciembre de 1995 y durante la mayor parte de estos 31 años, el representante de víctimas fue el abogado Daniel Ernesto Prado.

Hoy él es el embajador de Colombia en Bélgica.

Su labor es vista con tanta animadversión por el expresidente Uribe y sus familiares que una vez se conoció el fallo, Tomás Uribe publicó un trino, poco menos que culpando a Prado de la decisión.

El abogado Prado, quien fuera representante de las víctimas por muchos años, aseguró que aunque desde el 2024 no está como apoderado a las víctimas desde el 2024, ahora como defensor de derechos humanos lo recibe con “mucha satisfacción”.

“Fue un trabajo que se viene desarrollando durante muchos años y estoy convencido de la responsabilidad que tiene Santiago Uribe Vélez en estos hechos”, dijo.

Asimismo, afirmó que “las personas que emplearon a Santiago y lo designaron para desarrollar sus labores en la Hacienda de la Carolina deben entrar a aclararle a la opinión pública y a la Administración de Justicia si tenían conocimiento o no de lo que se estaban haciendo con sus dineros y lo que estaba haciendo su empleado al interior de la Hacienda de la Carolina, mantener un grupo paramilitar creo que esto es suficientemente grave y la Fiscalía debe iniciar las investigaciones”.

Esta es también la historia de dos periodistas que empezaron a cubrir el caso en los años 90s y decidieron estudiar derecho mientras cubrían esta noticia, una asignación que les tomó más de 30 años.

Los dos son ahora abogados. Uno de ellos es Sergio Mesa, autor de uno de los libros más conocidos sobre el caso.

El otro es Eddy Banoy, con quien conversamos en el Reporte Coronell.

“La justicia actuó lentamente, pero actuó, actuó en derecho”, dijo.

Además, detalló que “aquí hay que exaltar no solamente que se hizo justicia sino que también deja un velo de impunidad porque estamos hablando de más de 500 víctimas en esta región del norte de Antioquia donde todavía están aclamando lo que tanto esperan las personas, que los responsables, el señor Santiago Uribe, mediante esta sentencia, pierda su presunción de inocencia”.

Y agregó: “Ya decimos que se puede decir que el señor es un paramilitar homicida condenado por la justicia colombiana y tendrá que responder penalmente bajo la medida privativa de la libertad en un centro de reclusión”.

Después de 31 años el caso no termina. Un juzgado especializado de Antioquia prosigue el juicio contra tres hombres: Alias ‘Pemberty’, alias ‘el enano’ y alias ‘el relojero’.

Están acusados de la masacre en la vereda Chorrillos y del homicidio de Hernán Darío Zapata Correa.

Esta semana se presentaron alegatos de conclusión y solo resta la sentencia.