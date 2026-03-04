EN VIVO 🔴| Alocución del presidente Gustavo Petro sobre las elecciones del 8 de marzo

El presidente de la República, Gustavo Petro, se dirige a los colombianos en una alocución en la que aborda el tema de las elecciones de este domingo, 8 de marzo, en la que la ciudadanía votará por las diferentes consultas y elegirá a los nuevos congresistas.

¿Qué ha dicho Petro sobre las elecciones?

El mandatario lanzó fuertes críticas a las gestiones de vigilancia y prevención de la Procuraduría General de la Nación, pero también cuestionó el sistema con los formularios E-14 y el software electoral que se implementará en los comicios legislativos.

Ante esos señalamientos, el registrador Nacional, Hernán Penagos, mencionó que “nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”, mientras que el procurador Gregorio Eljach manifestó en 6AM W que las elecciones “no pueden estar cubiertas de acusaciones”.

De la misma manera, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), advirtió que si el presidente Petro sigue con la instrucción de rellenar los espacios en blanco en los formularios E-14, se generaría caos para conocer los resultados.