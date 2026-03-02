Ley seca en Bogotá, Medellín y Cundinamarca: ¿A qué hora empieza? Ya salió el decreto 0188

En Colombia, el próximo domingo 8 de marzo se llevará a cabo una nueva jornada electoral donde los colombianos podrán elegir a los nuevos miembros de ambas cámaras del Congreso de nuestro país, para el periodo 2026-2030. En esta ocasión, se contará con un total de 3.144 aspirantes.

Por ello, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, expidió el decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, que tiene como finalidad establecer restricciones como lo serían la ley seca, el cierre de las fronteras del territorio y diferentes normas en materia de transporte, a su vez que prohíbe la difusión de encuestas de carácter político, entre otros lineamientos que contempla el decreto ya mencionado.

Esta normativa no solo estará dispuesta para la jornada electoral del Congreso de la República del 8 de marzo, sino que también tendrá validez para los siguientes comicios presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo.

Según el decreto de la ley seca, se aplicará entre las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo y las 12:00 de la tarde del 9 de marzo, esto, claro, para las votaciones de Congreso.

Mientras que para las elecciones presidenciales la normativa aplicará desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 de la tarde del lunes 1 de junio.

La normativa también añade que los alcaldes y gobernadores, en caso de ser necesario, podrían ampliar dichos horarios.

¿Cómo funcionará el cierre de las fronteras durante las próximas jornadas electorales en Colombia?

Según la normativa (Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026) dispuesta para las elecciones de Congreso que se llevarán a cabo en el país, se estipula la restricción de los pasos terrestres y fluviales durante las 6:00 de la tarde del 7 de marzo hasta las 6:00 de la mañana del 9 de marzo.

Para las presidenciales, por otra parte, los horarios serán desde las 6:00 de la mañana del sábado 30 de marzo hasta las 6:00 de la mañana del 1 de junio.

¿Durante las jornadas electorales en Colombia se puede hacer propaganda política?

No, según la ley, durante los días electorales se prohíbe la exhibición de carteles, pasacalles, vallas y afiches de propaganda política, ya que esto conlleva una sanción, a la vez que el material será decomisado por la Policía Nacional.

Pero tenga en cuenta que la ley sí permite que el elector lleve consigo un elemento de ayuda de máximo 10 centímetros por 5.5 centímetros, como un tipo de ayuda para poder identificar al candidato o partido de su preferencia.

Finalmente, es importante resaltar que el decreto establece que durante el lunes 2 y lunes 9 de marzo, y el lunes 25 de mayo hasta el lunes 1 de junio, todos los actos de carácter político solo se podrán llevar a cabo en recintos cerrados.

