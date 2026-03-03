Hable con elPrograma

Capturan a escolta de secretario de Cámara: llevaba $145 millones y publicidad de Daniel Restrepo

El operativo fue liderado por la Policía Nacional. El escolta, Luis Alfredo Acuña, pertenece a la UNP, según informó el director de la entidad, Augusto Rodríguez.

Gobernación del Valle demanda mayor acción ante de la UNP ante crisis de seguridad. Foto: Colprensa.

6AM W de Caracol Radio conoció que fue capturado un escolta asignado al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, en medio de un operativo contra la presunta compra de votos en el municipio de Hatonuevo, La Guajira.

Se trata de Luis Alfredo Acuña, quien se movilizaba en un vehículo Toyota Corolla con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda política del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador, quien busca ocupar la curul del muy polémico senador Carlos Trujillo.

La información fue confirmada por el propio director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien señaló que hay una instrucción directa del presidente de la República, Gustavo Petro, para perseguir delitos electorales, a cinco días de los comicios legislativos.

El funcionario aclaró que, aunque el escolta está en la nómina de la unidad, el vehículo que transportaba el dinero, aparentemente destinado a la compra de votos, no es de propiedad de la UNP.

Lacuoture, Trujillo y Restrepo hacen parte del mismo grupo político.

Marcela Puentes Quintero

Marcela Puentes Quintero

Periodista de 6AM W de Caracol Radio. Comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana....

