¿Es obligatorio llenar espacios en blanco de formularios E14 como pidió Petro? Registraduría aclaró

El presidente Gustavo Petro encendió recientemente el debate por la eficacia de las herramientas de la Registraduría de cara a las próximas elecciones de Congreso y Presidencia.

El blanco central de las críticas fue el formulario E-14, en el que los jurados de votación registran el conteo inicial en cada una de las mesas. En ese sentido, el mandatario dio una instrucción directa a los votantes: llenar las casillas en blanco con una X, para impedir supuestas acciones de fraude.

La indicación del presidente despertó la preocupación de organismos como la Misión de Observación Electoral, MOE, quienes destacaron la importancia de que los jurados sigan las instrucciones establecidas por la Registraduría, las cuales difieren de la petición del primer mandatario.

¿Qué son los formularios E14?

Como se mencionó antes, el formulario E14, también conocido como acta de escrutinio, es el documento en el que los jurados de votación registran los resultados de la suma de los tarjetones depositados en las urnas.

En él se incluye el número de votos para cada partido o candidato, de acuerdo con el conteo llevado a cabo en la mesa respectiva, al finalizar la jornada electoral.

¿Qué destino tienen los formularios E14?

El E14 posee tres ejemplares que deben ser diligenciados por los jurados, cada uno con un destino diferente:

Claveros: Se deposita en un sobre custodiado por la Policía, que se remite a las Comisiones Escrutadoras (integradas por jueces, notarios o registradores) para que sean escaneados y consolidadas en el software utilizado para el escrutinio.

Se deposita en un sobre custodiado por la Policía, que se remite a las Comisiones Escrutadoras (integradas por jueces, notarios o registradores) para que sean escaneados y consolidadas en el software utilizado para el escrutinio. Delegados: Es entregado al delegado de la Registraduría para que sea escaneado y publicado en la página de la entidad para que las personas lo puedan consultar.

Es entregado al delegado de la Registraduría para que sea escaneado y publicado en la página de la entidad para que las personas lo puedan consultar. Transmisión: Sirve para comunicar de manera directa los resultados inmediatos del preconteo.

En ese sentido, cabe aclarar que el ejemplar de claveros es el único con validez jurídica, dado que se emplea para el escrutinio, en el que se dilucidan los errores que se puedan presentar con la inmediatez del preconteo, a cargo de los jurados de votación.

En elecciones pasadas como las del Congreso en 2022, inconvenientes en el diseño de los formularios llevaron a errores en la transmisión de resultados que resultaron en una mayor adjudicación de votos luego del escrutinio, en especial para el Pacto Histórico.

Dicha situación despierta la preocupación del presidente Gustavo Petro, quien ya había denunciado supuestas inconsistencias con estos mismos formularios en 2018, pese a las aclaraciones de la Registraduría y la MOE, que descartó la configuración de un fraude electoral.

¿Cómo se diligencia correctamente el formulario E14?

La Registraduría ha venido introduciendo constantes modificaciones para el registro del E14, siendo la última de ellas aplicada desde 2023, como reseña una investigación de La Silla Vacía.

Ante el llamado del presidente para colocar una X en los espacios en blanco de los formularios, el organismo electoral pidió a los jurados de votación apegarse a las instrucciones divulgadas, destacando la seguridad del proceso.

Las instrucciones de la Registraduría son las siguientes:

Registrar de manera clara y de forma horizontal dato por dato en los tres ejemplares:

Si la cifra tiene tres dígitos, se debe escribir cada número en su propia casilla, de izquierda a derecha.

Si la cifra tiene uno o dos dígitos, en las casillas anteriores se deben llenar los círculos de la marca de agua.

Si un candidato o partido no tiene votos, las casillas deben dejarse en blanco (no marcarlas con una X o ningún tipo de símbolo).

Los jurados de votación deben firmar y escribir su número de cédula en los tres ejemplares.

Según la entidad, con estas instrucciones se ahorra tiempo, evita confusión visual y además agiliza el proceso de transmisión y escrutinio.