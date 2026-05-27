Fuerza Aeroespacial busca aeronave no tripulada que se perdió en labores de inteligencia en el Cauca

Caracol Radio confirmó que autoridades buscan en el sur del Cauca una aeronave no tripulada de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) con la que se perdió contacto mientras adelantaba una misión en esta zona del país.

Se trata de un sistema tipo ART (Aeronave Remotamente Tripulada) utilizado por la Fuerza Aeroespacial para labores ISR, es decir, misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, empleadas en operaciones contra grupos armados ilegales, narcotráfico y control territorial.

Este tipo de aeronaves pueden operar durante el día y la noche, en varias condiciones meteorológicas y permiten desarrollar seguimientos en tiempo real sin poner en riesgo tripulaciones humanas.

La FAC ha utilizado este tipo de plataformas de manera intensiva en operaciones contrainsurgentes y antinarcóticos, acumulando durante años miles de horas de vuelo en misiones de vigilancia estratégica y monitoreo de corredores utilizados por grupos armados ilegales.

Según información conocida por Caracol Radio, la aeronave perdida haría parte de los sistemas desplegados para labores de inteligencia y observación en zonas complejas del país, especialmente en regiones con presencia de disidencias Farc y estructuras narcotraficantes.

Las capacidades de estas aeronaves incluyen operaciones de persistencia prolongada, monitoreo de objetivos, transmisión de imágenes en tiempo real y vigilancia de corredores estratégicos sin necesidad de presencia física permanente de tropas en tierra.