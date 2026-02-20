¿Están blindadas las elecciones 2026?: candidatos al Congreso debaten por choque Petro-registrador

En medio del rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el registrador Hernán Penagos por los escrutinios para las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo, por los micrófonos de Caracol Radio pasaron los candidatos al Senado, Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, y Jorge Enrique Robledo, de Dignidad y Compromiso.

Ambos se refirieron al sistema electoral y, en particular, a los formularios E-14, el proceso de escrutinios y los cambios en los tarjetones.

Alejandro Campo aseguró que “el registrador se está tirando las elecciones. El 8 de marzo vamos a ir a las urnas y a la gente le van a decir qué cámara quiere votar, eso no había pasado”

Sobre el formulario E-14 y el proceso de digitalización, insistió en que no le da tranquilidad: “Quien digitaliza es Thomas Greg, que no es amigo de nosotros. Durante veinte años hemos visto cómo rellenan los espacios en blanco con guiones o con asterisco. Ya le dimos esa pelea hace cuatro años. Ahora se inventaron otra perla”.

Por su parte, el candidato de Dignidad y Compromiso, Jorge Enrique Robledo, reconoció que el diseño puede generar confusión, pero cuestionó al Gobierno Nacional y le dio un espaldarazo al registrador: “por qué todo esto no se corrigió desde el Gobierno antes de las elecciones. Si esto estaba tan mal diseñado, se ha debido plantear desde el principio”.

¿Ricardo Roa debería permanecer en la presidencia de Ecopetrol?

También se les preguntó por la situación jurídica de Ricardo Roa, tras el anuncio de una imputación por parte de la Fiscalía por la financiación de la campaña presidencia de Petro en el 2022 y la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, y si debería seguir en Ecopetrol.

Robledo aseguró que más allá de los procesos judiciales, hay razones de fondo para cuestionar su continuidad: “Roa tiene una hoja de vida que no sirve para ese cargo (...) Además, ahí ya hubo problemas de corrupción gravísimos con un negocio que se hizo”.

Y agregó: “¿Cómo van a mantener todavía ahora en la presidencia a una persona que tiene dos acusaciones de la Fiscalía por corrupción? Me parece que es absolutamente inaceptable”.

Por su parte, Alejandro Ocampo lo defendió: “Yo creo que en este gobierno estamos expuestos a las cortes, a los poderes judiciales (...) Y cambiar al presidente de Ecopetrol no es tan sencillo; lo que menos necesitamos con Ecopetrol es iniciar procesos con personas nuevas que vengan”.