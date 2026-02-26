Hable con elPrograma

26 feb 2026 Actualizado 12:01

Elecciones “no pueden estar cubiertas de acusaciones”: procurador Eljach impulsa la paz electoral

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación. Foto: Caracol Radio.

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación. Foto: Caracol Radio.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la reunión que mantuvo con los ministros del Interior y Defensa, además de la cúpula militar, de Policía, el registrador y el contralor.

“Vamos a acudir a la presencia de la estrategia comunicacional para llevar el mensaje de que el evento (elecciones) no puede estar revestido de pugnacidad electoral, de discordia, de acusaciones y señalamientos, no podemos seguir calificando a nuestro contradictor como enemigo. Convocamos a la paz y a la tranquilidad”, indicó.

¿Hay garantías para las elecciones?

“Sí, categóricamente. Vamos a tener elecciones en tranquilidad, no nos vamos a dejar doblegar de quienes quieren instaurar el caos y la anarquía. Los colombianos tendrán el resultado que ellos mismos determinen acudiendo en forma masiva a las urnas”.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

