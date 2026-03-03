Tras auditoría de partidos, Registraduría arrancó congelamiento de su software para elecciones
Con esto se hace el blindaje para que no sea modificado, ni quede expuesto a intervención externa.
La Registraduría arrancó este martes, 3 de marzo, el proceso de congelamiento de su software electoral, un procedimiento técnico para dejar sellados los programas que se utilizarán para el preconteo y los escrutinios en las elecciones del próximo 8 de marzo.
El objetivo es blindar el proceso y garantizar que no haya modificaciones al sistema antes de la jornada electoral del domingo.
El procedimiento incluye las siguientes etapas técnicas:
1. Identificación de los servidores (hardware) donde están alojados los códigos fuente.
2. Copia de los códigos fuente y ejecutables en un medio magnético.
3. Registro del código hash de cada uno de los elementos del código fuente y ejecutables.
4. Compresión en archivo de la copia de los códigos fuente y ejecutables con sus respectivos hash, bajo una contraseña elaborada conjuntamente entre la Registraduría, la Procuraduría General de la Nación, y los auditores de sistemas de los partidos políticos.
5. Embalaje en sobre de seguridad del medio magnético donde reposan las copias y los hash del código fuente y ejecutables.
6. Envío a custodia, en compañía de la Procuraduría, de los sobres de seguridad a cajas fuertes en una bodega de resguardo.
El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que este procedimiento garantiza el blindaje del preconteo y los escrutinios: “Se va a expedir un código hash, que es una clave que va a dar seguridad, hay absoluta claridad de que no se ha modificado”.
Además, confirmó que el próximo domingo, una vez cierren las votaciones a las 4:00 de la tarde, todos los códigos y claves serán entregados a los partidos políticos para que puedan revisarlos y auditar el procedimiento.
Laura Daniela Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...