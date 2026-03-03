Tras auditoría de partidos, Registraduría arrancó congelamiento de su software para elecciones

La Registraduría arrancó este martes, 3 de marzo, el proceso de congelamiento de su software electoral, un procedimiento técnico para dejar sellados los programas que se utilizarán para el preconteo y los escrutinios en las elecciones del próximo 8 de marzo.

El objetivo es blindar el proceso y garantizar que no haya modificaciones al sistema antes de la jornada electoral del domingo.

El procedimiento incluye las siguientes etapas técnicas:

1. Identificación de los servidores (hardware) donde están alojados los códigos fuente.

2. Copia de los códigos fuente y ejecutables en un medio magnético.

3. Registro del código hash de cada uno de los elementos del código fuente y ejecutables.

4. Compresión en archivo de la copia de los códigos fuente y ejecutables con sus respectivos hash, bajo una contraseña elaborada conjuntamente entre la Registraduría, la Procuraduría General de la Nación, y los auditores de sistemas de los partidos políticos.

5. Embalaje en sobre de seguridad del medio magnético donde reposan las copias y los hash del código fuente y ejecutables.

6. Envío a custodia, en compañía de la Procuraduría, de los sobres de seguridad a cajas fuertes en una bodega de resguardo.

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que este procedimiento garantiza el blindaje del preconteo y los escrutinios: “Se va a expedir un código hash, que es una clave que va a dar seguridad, hay absoluta claridad de que no se ha modificado”.

Además, confirmó que el próximo domingo, una vez cierren las votaciones a las 4:00 de la tarde, todos los códigos y claves serán entregados a los partidos políticos para que puedan revisarlos y auditar el procedimiento.