Si el Presidente repite esa instrucción de rellenar espacio en blanco en los E14, se genera el caos

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, explicó que los E14 son un formulario a través del cual se cuentan los votos y se plasman los resultados por mesa, “son tres copias que se hacen a mano con los resultados electorales en cada mesa: uno se lo lleva un jurado para transmitirlo voz a voz, otro formulario se va con el paquete electoral y lo reciben escrutadores que son jueces y notarios, y el tercero se queda en poder de la Registraduría para escanear”. Detalló que si se tienen 11 hojas, como en 2022 que estaban llenas de tachones y números, se dificulta la transmisión verbal de resultados o la verificación de datos por parte de jueces en el proceso de escrutinio, “incluso para la MOE es un dolor de cabeza”. En esa medida, explicó que es importante no llenar los espacios en blanco con una X o tachándolos porque terminan siendo incomprensibles para la transmisión de datos.

Afirmó que ante las declaraciones del Presidente, queda claro que él no tiene conocimiento de cómo es el proceso, “Si el Presidente repite la instrucción errada de rellenar espacios en blanco, lo que genera es el caos que tuvimos en el 2022 en el día de las elecciones, que hubo errores en la transmisión de la elección y que al Pacto Histórico lo llevó a no tener la transmisión correcta de 800 mil votos porque eran incomprensibles los E14; dificulta toda la cadena para hacer una lectura correcta de los datos electorales”.

El papel de los datos

Sobre la solicitud a Thomas Greg para que entregue las bases de datos a la Imprenta Nacional que hizo el presidente Petro, comentó que si se hace referencia a las bases de identificación de los ciudadanos, esa información la tiene la Registraduría, no Thomas Greg, “ellos dan una solución informática, pero la custodia de la información la tiene la Registraduría”, pues destacó que sería muy riesgoso que un gobierno tenga la base de datos con la información de todos los colombianos.

