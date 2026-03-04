“El presidente no está llamando a mamar gallo”: Benedetti por propuesta de Petro de impugnar mesas

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Petro y Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

Una nueva polémica gira en torno a la propuesta que hizo el mandatario Gustavo Petro durante su más reciente alocución presidencial, y es para impugnar las mesas de votación de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo.

Y es que el presidente Petro ha cuestionado fuertemente el proceso electoral, y la supuesta falta de transparencia en el conteo de votos en el país.

Por lo cual, este año ha destacado el trabajo de los testigos electorales, y hasta ha invitado a los colombianos a que voluntariamente hagan parte de la labor de vigilancia en los comicios electorales.

Durante la alocución presidencial, Petro aseguró que la etapa del preconteo no es legal en Colombia, por lo que aprovechó el espacio para impugnar las mesas de votación donde se presenten inconcistencias.

“Lo que hay que hacer es impugnar mesas donde hay irregularidades, ese es el papel del testigo”, dijo en la alocución, tras señalar que será la mejor forma de mitigar “algoritmos opacos” en el conteo de los votos.

¿Qué dijo Benedetti?

“El presidente no está llamando a mamar gallo, ni al desorden”, de esta manera el ministro del Interior, Armando Benedettic se refirió a la propuesta del mandatario Gustavo Petro de impugnar las mesas de votación de los comicios del próximo 8 de marzo, durante la última reunión de la Comisión de seguimiento electoral que desarrollaron en el Hotel Tequendama.

Explicó que la propuesta es impugnar cada vez que se presenten fallas, como diferencia entre número de votos y personas que votaron, inconsistencias en los formularios E-14, entre otros.