Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: Así va tras empate entre Llaneros y DIM

Una nueva fecha del fútbol colombiano comienza en los estadios del país. El primer encuentro de la jornada fue el que disputaron Llaneros y el Deportivo Independiente Medellín. El segundo se disputará en la ciudad de Pereira entre el equipo de esta ciudad y el Deportivo Pasto.

LLANEROS 1 - 2 DIM

El estadio Bello Horizonte Rey Pelé recibió el partido entre Llaneros y DIM que comenzó con dos equipos especulativos que no se hicieron daño en el primer tiempo. En la etapa complementaria, el equipo visitante consiguió desequilibrar el marcador al minuto 51 gracias a un desafortunado gol en contra de Brian Benítez.

Sin embargo, al minuto 71 una mano del DIM en el área fue decretada como pena máxima a favor de los locales. El encargado de cobrarla fue Jhon Vásquez que con su lanzamiento empató el partido. Pero, así no terminó todo. En el minuto 95, el visitante conseguía la victoria parcial con gol de Diego Moreno y en el 98, Néider Ospina volvió a empatar para los locales.

