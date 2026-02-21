🔴EN VIVO Pereira vs. Pasto: por la fecha ocho de la liga Colombiana

Duelo de extremos en la Liga 2026. El colero Deportivo Pereira se enfrenta al líder Deportivo Pasto este viernes 20 de febrero a las 8:30 p.m., en el estadio Estadio Centenario, por la octava jornada del campeonato.

El equipo dirigido por Arturo Reyes atraviesa un momento complejo tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Con apenas tres puntos en la tabla y ubicado en el antepenúltimo lugar, el conjunto risaraldense necesita con urgencia un triunfo que le permita recuperar confianza y empezar a salir del fondo. En la fecha anterior rescató un empate 1-1 frente a Independiente Medellín, aunque nuevamente dejó escapar puntos en los minutos finales.

Además, el Pereira continúa actuando como local en Armenia debido a las adecuaciones que se adelantan en el estadio Hernán Ramírez Villegas, situación que ha cambiado su rutina habitual y que espera no siga afectando su rendimiento.

En contraste, el Pasto llega motivado y con números que respaldan su campaña: suma 14 puntos de 18 posibles y comparte la cima del torneo con Internacional de Bogotá. El equipo que orienta Jonathan Risueño viene de empatar 1-1 precisamente ante Inter, en un duelo directo por el liderato, y ahora buscará sumar de a tres para mantenerse en lo más alto.

El compromiso contará con el arbitraje central de Álvaro Meléndez, acompañado por Diego Moscoso y Jesús Chimá como asistentes, en un encuentro que enfrenta realidades opuestas: la urgencia del local contra la ambición del visitante por seguir marcando el ritmo del campeonato.

