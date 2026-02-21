EN VIVO |Bucaramanga vs. Cali: Siga acá el minuto a minuto del partido de la fecha 8 de liga

Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali se enfrentan en el desarrollo de la octava jornada de la Liga BetPlay en el estadio Américo Montanini. Los dos con realidades muy parecidas en la tabla de posiciones y a nivel futbolístico.

El equipo de Leonel Álvarez es sexto mientras que el de Alberto Gamero es séptimo, los dos con 10 puntos. Sin embargo, a los locales les hace falta jugar un partido ante Águilas Doradas que fue aplazado en la jornada anterior.

Por su parte, el Cali llega con aire en la camiseta luego de vencer en la fecha pasada a Atlético Nacional lo que le permitió ubicarse entre los ocho mejores de la Liga colombiana.

