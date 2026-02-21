EN VIVO |Bucaramanga vs. Cali: Siga acá el minuto a minuto del partido de la fecha 8 de liga
El estadio Américo Montanini es el escenario de este compromiso de la Liga colombiana.
Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali se enfrentan en el desarrollo de la octava jornada de la Liga BetPlay en el estadio Américo Montanini. Los dos con realidades muy parecidas en la tabla de posiciones y a nivel futbolístico.
El equipo de Leonel Álvarez es sexto mientras que el de Alberto Gamero es séptimo, los dos con 10 puntos. Sin embargo, a los locales les hace falta jugar un partido ante Águilas Doradas que fue aplazado en la jornada anterior.
Por su parte, el Cali llega con aire en la camiseta luego de vencer en la fecha pasada a Atlético Nacional lo que le permitió ubicarse entre los ocho mejores de la Liga colombiana.
SIGA ACÁ LA TRANSMISIÓN DEL PARTIDO
SIGA ACÁ EL MINUTO A MINUTO DEL BUCARAMAANGA - CALI
Remate fallado por Fredy Hinestroza (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Fabián Sambueza.
Remate rechazado de Johan Martínez (Deportivo Cali) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ronaldo Pájaro.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Jefferson Mena sustituyendo a Martín Rea.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Juan Mosquera sustituyendo a Gustavo Charrupí.
Empieza segunda parte Atlético Bucaramanga 0, Deportivo Cali 0.
Final primera parte, Atlético Bucaramanga 0, Deportivo Cali 0.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Steven Rodríguez (Deportivo Cali).
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Aldair Gutiérrez.
Remate fallado por Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Gustavo Charrupí.
Falta de Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga).
Felipe Aguilar (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Aldair Zárate (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Gustavo Charrupí.
El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido.
Fredy Hinestroza (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Fredy Hinestroza (Atlético Bucaramanga).
Fabián Viáfara (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Daniel Giraldo (Deportivo Cali).
Falta de Aldair Zárate (Atlético Bucaramanga).
Matías Orozco (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda de libre directo.
Cambio en Deportivo Cali, entra al campo José Caldera sustituyendo a Emanuel Reynoso.
Ronaldo Pájaro (Deportivo Cali) ha visto tarjeta amarilla.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Luciano Pons (Atlético Bucaramanga).
Fernando Álvarez (Deportivo Cali) ha visto tarjeta roja.
Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Fernando Álvarez (Deportivo Cali).
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por José García.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Deportivo Cali).
Remate fallado por Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Fabián Sambueza.
Martín Rea (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Steven Rodríguez (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Martín Rea (Atlético Bucaramanga).
Fuera de juego, Deportivo Cali. Ronaldo Pájaro intentó un pase en profundidad pero Emanuel Reynoso estaba en posición de fuera de juego.
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Fabián Sambueza intentó un pase en profundidad pero Luciano Pons estaba en posición de fuera de juego.
Daniel Giraldo (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Fredy Hinestroza (Atlético Bucaramanga).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área.
Remate rechazado de Aldair Zárate (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Gustavo Charrupí.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Andrés Correa (Deportivo Cali).
Andrés Correa (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de José García (Atlético Bucaramanga).
Falta de Ronaldo Pájaro (Deportivo Cali).
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Ronaldo Pájaro (Deportivo Cali).
Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Matías Orozco (Deportivo Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Gustavo Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Felipe Aguilar.
Falta de Daniel Giraldo (Deportivo Cali).
Aldair Zárate (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento