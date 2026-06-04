Alexei Rojas se despide del Arsenal y queda como agente libre

El futuro de Alexei Rojas-Fedorushchenko dará un giro importante en las próximas semanas. El joven guardameta colombiano fue incluido por el Arsenal entre los jugadores que abandonarán la institución una vez finalicen sus contratos el próximo 30 de junio de 2026.

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La decisión fue confirmada por el club inglés a través de un comunicado oficial, en el que agradeció a todos los futbolistas que cerrarán su etapa en la entidad al término de la temporada. En la lista aparece el nombre del arquero de ascendencia colombiana, quien formó parte de los procesos juveniles de los ‘Gunners’ y llegó a representar al club en diferentes categorías de desarrollo.

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“Agradecemos a todos los jugadores que nos dejan por su contribución al club. Siempre formarán parte de la familia del Arsenal y les deseamos mucha salud y felicidad en sus futuros proyectos”, señaló la institución londinense en su mensaje de despedida.

Rojas-Fedorushchenko, considerado una de las promesas del arco colombiano en los últimos años, quedará libre para negociar con cualquier equipo a partir de julio. Su salida abre la puerta a un nuevo reto en su carrera, en un momento en el que busca consolidarse en el fútbol profesional y seguir ganando protagonismo a nivel internacional.

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El comunicado también aclaró que existen otros futbolistas cuyos contratos expiran en la misma fecha, pero que continúan negociando una posible renovación. Sin embargo, el caso del guardameta colombiano quedó definido dentro del grupo de jugadores que no seguirán vinculados al club.

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Con apenas 20 años, Alexei Rojas afrontará ahora una etapa decisiva para su futuro deportivo, mientras varios equipos europeos podrían seguir de cerca su situación tras su salida del Arsenal.