EN VIVO| Boyacá Chico vs. Águilas Doradas: Siga el minuto a minuto del partido
El ajedrezado recibe al equipo antioqueño en la jornada 8 de la liga colombiana.
Boyacá Chicó y Águilas Doradas se enfrentan en una nueva jornada de la liga colombiana. El equipo boyasense no ha estado fino en lo que va del torneo y necesita con urgencia un triunfo en este partido contra Águilas Doradas, ya que podría caer al último puesto de la tabla de posiciones en caso de perder y que se den unos resultados en su contra.
Boyacá Chicó ha dejado escapar varios puntos que podrían condenarlo al descenso y es necesario que comience a ganar pronto para mantener la categoría. Hasta el momento solo cuenta con un triunfo (ganó 1, empató 1, perdió 5).
Le puede interesar: Johan Mojica genera revuelo en España por violenta entrada que no terminó en expulsión: véala acá
Águilas Doradas también le está costando obtener resultados favorables. Si bien ganó dos de los seis duelos que disputó (gano 2, empato 2 y perdio 2), llega de una derrota de 1-0 ante Millonarios.
Historial entre ambos equipos
De 2011 a la fecha, estos equippos se han cruzado en 26 partidos. El “dominio” es del equipo antioqueño Águilas Doradas, con dieciséis victorias, frente al equipo de Boyacá Chicó y han empatado en cinco ocasiones.
Sigá acá el minuto a minuto del partido
Falta de Juan Ávalo (Águilas Doradas).
Falta de Yesus Cabrera (Boyacá Chicó).
Frank Lozano (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jesús Campo (Boyacá Chicó).
Fabián Charales (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ítalo Montaño (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde mas de 30 metros. Asistencia de Jesús Campo.
Remate rechazado de Sebastián Palma (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento