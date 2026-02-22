EN VIVO| Boyacá Chico vs. Águilas Doradas: Siga el minuto a minuto del partido

Boyacá Chicó y Águilas Doradas se enfrentan en una nueva jornada de la liga colombiana. El equipo boyasense no ha estado fino en lo que va del torneo y necesita con urgencia un triunfo en este partido contra Águilas Doradas, ya que podría caer al último puesto de la tabla de posiciones en caso de perder y que se den unos resultados en su contra.

Boyacá Chicó ha dejado escapar varios puntos que podrían condenarlo al descenso y es necesario que comience a ganar pronto para mantener la categoría. Hasta el momento solo cuenta con un triunfo (ganó 1, empató 1, perdió 5).

Águilas Doradas también le está costando obtener resultados favorables. Si bien ganó dos de los seis duelos que disputó (gano 2, empato 2 y perdio 2), llega de una derrota de 1-0 ante Millonarios.

Historial entre ambos equipos

De 2011 a la fecha, estos equippos se han cruzado en 26 partidos. El “dominio” es del equipo antioqueño Águilas Doradas, con dieciséis victorias, frente al equipo de Boyacá Chicó y han empatado en cinco ocasiones.

Sigá acá el minuto a minuto del partido