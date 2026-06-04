Richard Ríos es el anhelo de un gigante de Italia, pero Benfica tiene un “salvavidas” para retenerlo

Richard Ríos llega a la Copa del Mundo 2026 atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. El volante antioqueño cerró una destacada temporada con Benfica, consolidándose como una de las piezas más importantes del conjunto portugués y despertando el interés de varios clubes europeos de cara al próximo mercado de fichajes.

Durante la campaña 2025/26, Ríos disputó 45 partidos en todas las competiciones, registró ocho goles y aportó seis asistencias. Además, acumuló 3.637 minutos en cancha, cifras que reflejan la confianza que tuvo por parte del cuerpo técnico de Jose Mourinho y la regularidad que alcanzó a lo largo de la temporada.

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Su rendimiento no ha pasado desapercibido en Europa. De acuerdo con información del diario italiano Corriere dello Sport, el colombiano figura en la lista de posibles refuerzos de Napoli para la próxima temporada. El club italiano ha seguido de cerca la evolución del mediocampista desde hace varios años y considera que sus características encajan en el proyecto deportivo.

Sin embargo, una eventual transferencia no sería sencilla. Benfica blindó al jugador con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, una cifra que podría convertirse en el principal obstáculo para cualquier negociación. Aun así, el interés de Napoli confirma el crecimiento que ha tenido Richard Ríos en el fútbol europeo y el valor que ha alcanzado en el mercado internacional.

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Por ahora, el volante tiene su atención puesta en la Mundial 2026 Estados Unidos, México y Canadá, donde buscará ser una de las piezas clave de la Selección Colombia. El torneo también podría representar una vitrina ideal para incrementar aún más su cotización y atraer nuevas ofertas de algunos de los clubes más importantes del continente europeo.