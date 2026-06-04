Conozca el estadio de Seattle, una de las sedes más imponentes del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegará a la costa oeste de Estados Unidos con una de sus sedes más emblemáticas: el Estadio Seattle. Con capacidad para 69.000 espectadores, este recinto será uno de los escenarios encargados de albergar encuentros de la fase de grupos del torneo que reunirá por primera vez a 48 selecciones.

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Inaugurado en 2002, el estadio destaca por su singular diseño en forma de herradura y por contar con un extremo norte abierto que ofrece una impresionante vista del horizonte de Seattle. Además de su arquitectura, el recinto es famoso por la intensidad de sus aficionados, al punto de haber sido reconocido en dos ocasiones por los Récords Guinness como el estadio al aire libre más ruidoso del mundo, en septiembre y diciembre de 2013.

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El escenario es la casa de los Seattle Sounders de la MLS y de los Seattle Seahawks de la NFL. Su ambiente se convirtió en noticia internacional en 2022, cuando los Sounders derrotaron 3-0 a Pumas de México para conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf y convertirse en el primer club estadounidense en ganar el torneo bajo su formato moderno.

Partidos confirmados en el Estadio Seattle

Fase de grupos

Grupo G

15 de junio de 2026

Bélgica vs. Egipto

Grupo D

19 de junio de 2026

Estados Unidos vs. Australia

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Con una de las aficiones más apasionadas del continente y una infraestructura de primer nivel, Seattle promete convertirse en uno de los escenarios más vibrantes del Mundial 2026, especialmente con la presencia de la selección anfitriona en uno de los encuentros programados.