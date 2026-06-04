Monterrey se prepara para recibir la fiesta mundialista de 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá en el Estadio Monterrey uno de sus escenarios más destacados en territorio mexicano. Ubicado en Guadalupe, Nuevo León, este moderno recinto será sede de cuatro compromisos del torneo más grande de la historia, que contará con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá.

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Inaugurado en 2015 y con una capacidad para 53.500 espectadores, el estadio es la casa de los Rayados de Monterrey y se ha convertido en uno de los recintos deportivos más avanzados del continente. Además, fue el primer estadio de América en recibir la certificación LEED Plata por su diseño sostenible y eficiencia energética.

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Durante su primera década de funcionamiento, el escenario no solo ha acogido importantes eventos deportivos, sino también conciertos de artistas internacionales como Coldplay, Bad Bunny y Justin Bieber. Asimismo, fue una de las sedes principales del Campeonato de la Concacaf 2022.

Partidos que albergará el Estadio Monterrey en el Mundial 2026

Grupo F

14 de junio de 2026

Suecia vs. Túnez

Grupo F

20 de junio de 2026

Túnez vs. Japón

Grupo A

24 de junio de 2026

Sudáfrica vs. República de Corea

Octavos de final

29 de junio de 2026

Primero del Grupo F vs. Segundo del Grupo C

Con tres encuentros de la fase de grupos y un duelo de eliminación directa, el Estadio Monterrey será protagonista de una cita histórica para el fútbol mundial, consolidándose como una de las sedes más importantes del campeonato y llevando nuevamente a México al centro de la escena internacional.