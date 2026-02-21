🔴 EN VIVO |Once Caldas vs. Fortaleza: Siga acá el minuto a minuto del partido de la fecha 8 de liga
El Once Caldas recibe a Fortaleza para enfrentar medirse en una nueva jornada de la liga colombiana
Once Caldas y Fortaleza se enfrentan en una nueva jornada de la Liga Colombiana en búsqueda de obtener puntos.
Un Caldas que perdió su invicto recientemente contra el Deportes Tolima en la feha 7 en condición de visitante. El club ha sumado 10 de los 21 puntos en juego hasta el momento (ganando 2 partidos, empato 4 y perdio 1), balance que va a comenzar la jornada en el octavo puesto de la tabla. Uno de sus triunfos los consiguió en su último encuentro como local, y sirvió para extender el invicto de Once Caldas en su estadio a cinco partidos.
Fortaleza afronta este viaje con optimismo tras conseguir su segunda victoria de la campaña y acabar con una racha de cinco partidos sin perder al vencer a Boyacá Chicó por 2-1 el pasado fin de semana que igualo al Once Caldas con 10 puntos (ganado 2 partidos, empato 4 y perdio 1)
Historial entre ambos equipos
Desde que ascendió a primera división, Fortaleza ha enfrentado en seis ocasiones al blanco blanco. El equipo capitalino ganó cinco de ellas y perdió en una sola ocasión. Esa única caída fue en su última visita al Palogrande en febrero de 2025 (2-1).
Convocados de Once Caldas
Convocados de Fortaleza
Siga acá el minuto a minuto del partido
Falta de Iván Rojas (Once Caldas).
Andrés Amaya (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Teun Wilke (Fortaleza FC) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Santiago Cuero con un centro al área.
Mano de Teun Wilke (Fortaleza FC).
¡Gooooool! Once Caldas 1, Fortaleza FC 0. Jefry Zapata (Once Caldas) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Dayro Moreno.
Cambio en Fortaleza FC, entra al campo Santiago Cuero sustituyendo a Miguel Pernía debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Miguel Pernía (Fortaleza FC).
Falta de Michael Barrios (Once Caldas).
Richardson Rivas (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Andrés Arroyo (Fortaleza FC) remate con la derecha desde el centro del área.
Remate rechazado de Andrés Arroyo (Fortaleza FC) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Andrés Amaya.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Dayro Moreno (Once Caldas) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Juan Cuesta.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento