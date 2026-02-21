🔴 EN VIVO |Once Caldas vs. Fortaleza: Siga acá el minuto a minuto del partido de la fecha 8 de liga

Once Caldas y Fortaleza se enfrentan en una nueva jornada de la Liga Colombiana en búsqueda de obtener puntos.

Un Caldas que perdió su invicto recientemente contra el Deportes Tolima en la feha 7 en condición de visitante. El club ha sumado 10 de los 21 puntos en juego hasta el momento (ganando 2 partidos, empato 4 y perdio 1), balance que va a comenzar la jornada en el octavo puesto de la tabla. Uno de sus triunfos los consiguió en su último encuentro como local, y sirvió para extender el invicto de Once Caldas en su estadio a cinco partidos.

Fortaleza afronta este viaje con optimismo tras conseguir su segunda victoria de la campaña y acabar con una racha de cinco partidos sin perder al vencer a Boyacá Chicó por 2-1 el pasado fin de semana que igualo al Once Caldas con 10 puntos (ganado 2 partidos, empato 4 y perdio 1)

Historial entre ambos equipos

Desde que ascendió a primera división, Fortaleza ha enfrentado en seis ocasiones al blanco blanco. El equipo capitalino ganó cinco de ellas y perdió en una sola ocasión. Esa única caída fue en su última visita al Palogrande en febrero de 2025 (2-1).

Convocados de Once Caldas

Convocados de Fortaleza

