EN VIVO | América de Cali vs. Jaguares: Siga la transmisión del partido por Liga Colombiana

América de Cali y Jaguares se medirán en este cierre de la jornada dominical de la liga colombiana.

América registró su segunda derrota del campeonato en su última presentación al caer por 2-1 en su visita a Junior luego de conceder un penal en la última jugada del partido. Con eso se mantuvo en diez puntos (ganó 3, empató 1 y perdió 2) de los cuales siete los sumó como local. De hecho, América de Cali se mantiene invicto en sus últimos 14 encuentros de liga siendo local.

Jaguares es otro de los equipos que tiene 10 puntos en estas primeras jornadas del torneo, viene de dar una sorpresa tras vencer contundentemente a Santa Fe por 3-1 en condición de local su último partido como visitante acabó en una derrota por 5-0 ante Boyacá Chicó.

Historial entre ambos equipos:

Cuatro de los últimos seis choques entre ambos clubes acabaron en empate, con los otros dos acabando con triunfo de América de Cali por 1-0. La última victoria de Jaguares ante los Diablos Rojos fue precisamente en este estadio, venciendo por 2-3 en septiembre de 2021.

El último partido que se jugó entre ambos equipos en la ciudad de Cali fue el 7 de septiembre de 2024 en donde el América de Cali ganó por la mínima diferencia con gol de Rodrigo Holgado.

