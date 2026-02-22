EN VIVO | Santa Fe vs. Junior: Siga acá la transmisión del partido de la jornada 8 de la liga

Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe se enfrentarán en la jornada 8 de la liga colombiana en busca de sumar puntos en esta nueva jornada de la liga colombiana.

Santa Fe se encuentra en la casilla dieciséis de la liga colombiana con siete puntos y -2 en diferencia de gol, tras perder en sus últimos dos encuentros, ambos como visitante (1-0 contra América de Cali y 3-1 contra Jaguares).

El Junior se encuentra en la casilla sexta con doce puntos +3 en diferencia de gol. Asimismo, en este torneo de apertura, es uno de los dos clubes que no ha empatado hasta el momento ha ganado cuatro partidos y a perdido dos. Una de esas derrotas ocurrió en su última presentación fuera de casa, perdiendo 2-1 ante Once Caldas.

Historial entre ambos equipos

Santa Fe está invicto en los últimos diez choques ante Junior ha ganado seis partidos y a empatado cuatro partidos, anotando al menos dos goles en tres de los últimos cuatro partidos. La última victoria del Tiburón en este estadio en liga fue en mayo de 2008.

La últimas visitas del Junior a Bogotá enfrentando a Santa Fe por liga registra 4 derrotas para el conjunto rojiblanco y ha sacado un solo empate que fue el 13 de noviembre del 2022 igualando 0-0 en el marcador.

El ultimo partido que se enfrentaron ambos equipos por liga fue el 10 de mayo de 2025 en donde el León venció 2-1 al Tiburón con goles de Hugo Rodallega y de Omar Fernandez y por parte del Junior marco Fabián Ángel

Convocados de Santa Fe

Convocados de Junior

