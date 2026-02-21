🔴EN VIVO Nacional VS. Alianza: por la fecha ocho de la liga Colombiana

La octava jornada del campeonato colombiano tendrá como uno de sus platos fuertes el choque entre Atlético Nacional y Alianza FC, este sábado 21 de febrero en el Estadio Atanasio Girardot. El compromiso enfrenta a dos equipos con panoramas muy diferentes, pero con la necesidad compartida de sumar puntos para sus respectivos objetivos.

El conjunto verdolaga vuelve a Medellín con la intención de dejar atrás la reciente caída sufrida en el clásico frente al Deportivo Cali. Aunque el resultado en Palmaseca generó cuestionamientos, el equipo ha mostrado otra cara cuando actúa como local.

Tres partidos, tres victorias y una producción ofensiva que lo mantiene como uno de los más efectivos en casa. Para el cuerpo técnico, sostener esa fortaleza en el Atanasio es fundamental si quiere mantenerse en los primeros puestos de la tabla y recuperar la confianza de su hinchada.

En la otra orilla, el cuadro vallenato vive días de transformación. Tras igualar en su más reciente presentación y evidenciar irregularidades en su rendimiento, la dirigencia optó por un cambio en el banquillo. La salida de Hubert Bodhert dio paso a la llegada de Camilo Ayala, quien asume el reto de darle identidad y resultados a un plantel que ha tenido dificultades fuera de su estadio.

El duelo se perfila con un claro favoritismo para el local, respaldado por su invicto en Medellín. Sin embargo, el estreno de un nuevo proceso siempre implica un componente de imprevisibilidad. Alianza espera que el cambio de dirección técnica sirva como impulso anímico y competitivo, mientras Nacional confía en su poderío en casa para volver a celebrar ante su público.

