🔴EN VIVO Internacional de Bogotá vs. Millonarios: en el Metropolitano de Techo por la fecha ocho

La jornada 8 de la Liga 2026 ofrece un choque capitalino de alto impacto entre Internacional de Bogotá y Millonarios F.C., este sábado 21 de febrero en el Estadio Metropolitano de Techo. Dos equipos instalados en la parte alta de la tabla medirán fuerzas en un partido que puede empezar a marcar diferencias importantes en la clasificación.

El conjunto ahora conocido como Internacional de Bogotá ha sido una de las grandes sorpresas del torneo. Bajo la conducción de Ricardo Valiño, el equipo ha construido su campaña a partir de una estructura defensiva sólida y un rendimiento constante, cualidades que lo tienen compartiendo la cima del campeonato. El reciente empate en condición de visitante reforzó la sensación de equilibrio y madurez competitiva. En casa, además, ha sabido hacerse fuerte y buscará aprovechar ese factor para dar un golpe que lo deje en lo más alto en solitario.

Enfrente estará un Millonarios revitalizado. La llegada de Fabián Bustos cambió el panorama tras un inicio irregular, y el equipo azul encadena dos triunfos consecutivos que lo devolvieron al protagonismo. Con mayor fluidez en ataque y ajustes defensivos que han dado resultados, el embajador llega con confianza y la intención de sumar su tercera victoria al hilo.

