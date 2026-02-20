Llaneros vs. Medellín EN VIVO: siga acá el partido de Liga Colombiana 2026-I

La octava fecha de la Liga Colombiana 2026-I comienza este viernes 20 de febrero con el duelo entre Llaneros e Independiente Medellín, compromiso a disputarse desde las 6:20 de la tarde en el Estadio Bello Horizonte.

El cuadro del Meta llega a este duelo con la urgencia de ganar, pues acumula dos derrotas consecutivas y habiendo triunfado en solo uno de sus últimos cinco compromisos. Claro está que si consigue los tres puntos en condición de local, se meterá de lleno en el grupo de los ocho.

Por otro lado, el DIM viene de ganar en fase previa de Copa Sudamericana (1-2 sobre Liverpool en Uruguay) y ahora busca refrendar su gran momento deportivo en el torneo local, recordando que se encuentra en la parte baja de la clasificación.

