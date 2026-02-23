Hable con elPrograma

Liga Colombiana

🔴EN VIVO|Cúcuta vs. Deportes Tolima: Siga acá el minuto a minuto del partido de la liga colombiana

El motilón recibe al conjunto Pijao en el estadio General Santander en la jornada 8 de la liga colombiana

Cúcuta vs. Deportes Tolima / Composición Caracol Radio

Cúcuta y Deportes Tolima se medirán en una nueva jornada de liga colombiana en busca de sumar puntos. La vuelta a primera división ha sido complicada para el recién ascendido Cúcuta, que se encuentra en el penúltimo puesto de la tabla antes del inicio de esta jornada tras no ganar ningún partido de liga hasta el momento (empato 3 y perdió 4).

Deportes Tolima llega a esta jornada en puestos de Cuadrangulares y contando con la defensa menos goleada del campeonato de los siete partidos disputados con apenas cuatro goles recibidos. El deportes Tolima disputo su compromiso de la Copa Libertadores ante Deportivo Táchira, en donde el Tolima ya ganó en la ida por 0-1 a mitad de semana. De momento se encuentra invicto al ser visitante en este 2026 (gano 2 y empato 3).

Historial entre ambos equipos

Este será el primer cruce entre sí desde 2020. Los últimos 5 partidos que se enfrentaron entre si Tolima ganó 3 partidos, empato 1 y el Cúcuta fue el vencedor en 2 partidos.

Convocados de Cúcuta

Convocados de Tolima

Siga acá el minuto a minuto del partido

Hay nuevos mensajes
70'

Tarjeta para Cúcuta

Yair Abonia es amonetado

70'

Cambios en Cúcuta

Sale: Leider Berdugo

Ingresa: Jaime Peralta

65'

Falta a favor de Cúcuta

Infracción que favorece al Cúcuta 

61'

Tarjeta para Cúcuta

Brayan Rovira es amonestado por cometer infracción

57'

GOOOOOOOL de Cúcuta

Luifer Hernández marca el gol que pone en ventaja al Cúcuta

55'

Cambios en Tolima

Salen: Shean Barbosa, Ever Valencia, Luis Sandoval y Michael Martínez

Ingresan: Junior Hernández, Yoimar Moreno, Jader Valencia y Yimar Parra

55'

Remate desviado de Tolima

Cobro de tiro libre que sale desviado

49'

GOOOOOOOL e Cúcuta

Jhon Quiñones marca el gol del empate, gano el duelo aereo y marco de cabeza para anotar el 2-2

45'

Cambios en Cúcuta

Salen: Sebastián Rodríguez y Diego Calcaterra

Ingresan: Brayan Córdoba y Jhon Quiñones

45'

Inicia el segundo tiempo

Cúcuta 1-2 Tolima

45'

Termina el primer tiempo

Cúcuta 1-2 Tolima

45+'

Se adicionan minutos

Dos minutos más

38'

GOOOOOOOOL de Tolima

Auto gol de Sebastián Rodríguez intentando despear un remate al arco.

35'

Partido en tramite

Toma la iniciativa el Cúcuta luego de marcar el gol del empate y sube su bloque ofensivo

28'

GOOOOOOOL de Cúcuta

Luifer Hernández marca el gol del empate luego de varias jugadas de aproximación que genero el Cúcuta,

25'

Posesión del balón

Cúcuta 34% 

Tolima 66%

20'

Partido en tramite

Maneja la posesión del balón el Tolima

14'

GOOOOOOOOL de Tolima

Gol de Kelvin Florez que marca de cabeza, luego de un centro de tiro de esquina.

10'

Partido en tramite

La posesión del balón está dividida en el terreno de juego.

5'

Partido en tramite

Tolima toma la inciativa en generar ocasiones de juego ofensivas. 

0'

Inicia el partido

Ya rueda el balón en el General Santander

Titular de Tolima

Titular de Cúcuta

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido!

Cúcua vs Tolima

