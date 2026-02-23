🔴EN VIVO|Cúcuta vs. Deportes Tolima: Siga acá el minuto a minuto del partido de la liga colombiana
El motilón recibe al conjunto Pijao en el estadio General Santander en la jornada 8 de la liga colombiana
Cúcuta y Deportes Tolima se medirán en una nueva jornada de liga colombiana en busca de sumar puntos. La vuelta a primera división ha sido complicada para el recién ascendido Cúcuta, que se encuentra en el penúltimo puesto de la tabla antes del inicio de esta jornada tras no ganar ningún partido de liga hasta el momento (empato 3 y perdió 4).
Deportes Tolima llega a esta jornada en puestos de Cuadrangulares y contando con la defensa menos goleada del campeonato de los siete partidos disputados con apenas cuatro goles recibidos. El deportes Tolima disputo su compromiso de la Copa Libertadores ante Deportivo Táchira, en donde el Tolima ya ganó en la ida por 0-1 a mitad de semana. De momento se encuentra invicto al ser visitante en este 2026 (gano 2 y empato 3).
Historial entre ambos equipos
Este será el primer cruce entre sí desde 2020. Los últimos 5 partidos que se enfrentaron entre si Tolima ganó 3 partidos, empato 1 y el Cúcuta fue el vencedor en 2 partidos.
Siga acá el minuto a minuto del partido
Tarjeta para Cúcuta
Yair Abonia es amonetado
Cambios en Cúcuta
Sale: Leider Berdugo
Ingresa: Jaime Peralta
Falta a favor de Cúcuta
Infracción que favorece al Cúcuta
Tarjeta para Cúcuta
Brayan Rovira es amonestado por cometer infracción
GOOOOOOOL de Cúcuta
Luifer Hernández marca el gol que pone en ventaja al Cúcuta
Cambios en Tolima
Salen: Shean Barbosa, Ever Valencia, Luis Sandoval y Michael Martínez
Ingresan: Junior Hernández, Yoimar Moreno, Jader Valencia y Yimar Parra
Remate desviado de Tolima
Cobro de tiro libre que sale desviado
GOOOOOOOL e Cúcuta
Jhon Quiñones marca el gol del empate, gano el duelo aereo y marco de cabeza para anotar el 2-2
Cambios en Cúcuta
Salen: Sebastián Rodríguez y Diego Calcaterra
Ingresan: Brayan Córdoba y Jhon Quiñones
Inicia el segundo tiempo
Cúcuta 1-2 Tolima
Termina el primer tiempo
Cúcuta 1-2 Tolima
Se adicionan minutos
Dos minutos más
GOOOOOOOOL de Tolima
Auto gol de Sebastián Rodríguez intentando despear un remate al arco.
Partido en tramite
Toma la iniciativa el Cúcuta luego de marcar el gol del empate y sube su bloque ofensivo
GOOOOOOOL de Cúcuta
Luifer Hernández marca el gol del empate luego de varias jugadas de aproximación que genero el Cúcuta,
Posesión del balón
Cúcuta 34%
Tolima 66%
Partido en tramite
Maneja la posesión del balón el Tolima
GOOOOOOOOL de Tolima
Gol de Kelvin Florez que marca de cabeza, luego de un centro de tiro de esquina.
Partido en tramite
La posesión del balón está dividida en el terreno de juego.
Partido en tramite
Tolima toma la inciativa en generar ocasiones de juego ofensivas.
Inicia el partido
Ya rueda el balón en el General Santander
Titular de Tolima
Titular de Cúcuta
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido!
Cúcua vs Tolima