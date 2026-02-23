🔴EN VIVO|Cúcuta vs. Deportes Tolima: Siga acá el minuto a minuto del partido de la liga colombiana

Cúcuta y Deportes Tolima se medirán en una nueva jornada de liga colombiana en busca de sumar puntos. La vuelta a primera división ha sido complicada para el recién ascendido Cúcuta, que se encuentra en el penúltimo puesto de la tabla antes del inicio de esta jornada tras no ganar ningún partido de liga hasta el momento (empato 3 y perdió 4).

Deportes Tolima llega a esta jornada en puestos de Cuadrangulares y contando con la defensa menos goleada del campeonato de los siete partidos disputados con apenas cuatro goles recibidos. El deportes Tolima disputo su compromiso de la Copa Libertadores ante Deportivo Táchira, en donde el Tolima ya ganó en la ida por 0-1 a mitad de semana. De momento se encuentra invicto al ser visitante en este 2026 (gano 2 y empato 3).

Le puede interesar: Partidos de Champions League: agenda de la semana con los play-offs vuelta

Historial entre ambos equipos

Este será el primer cruce entre sí desde 2020. Los últimos 5 partidos que se enfrentaron entre si Tolima ganó 3 partidos, empato 1 y el Cúcuta fue el vencedor en 2 partidos.

Convocados de Cúcuta

Convocados de Tolima

Siga acá el minuto a minuto del partido