Si salario mínimo 2026 sube más, ¿colombianos recibirán retroactivo de quincenas de enero y febrero?

Luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto con el que el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo vital para el 2026 en 2 millones de pesos (con auxilio de transporte), la alta corte explicó varios puntos de la medida, uno de ellos sobre si los colombianos recibirán retroactivo de las quincenas de enero y febrero en caso de que el nuevo decreto aumente más el sueldo.

Lea aquí: Petro ya tiene nueva propuesta para ajuste del salario mínimo en Colombia: ¿Cuál es la cifra?

A través de redes sociales, el Consejo de Estado publicó una serie de imágenes con la que explica los puntos clave de la suspensión del salario mínimo, una decisión que aún no es definitiva.

Asimismo, sostuvieron que la razón por la que suspendieron el decreto es porque no se evidenció una sustentación suficiente de los criterios económicos exigidos por la ley para fija el salario mínimo.

“No hubo cuestionamiento frente al porcentaje de incremento”, señalaron.

Le puede interesar: Petro defendió decreto de salario y anunció movilización: “el jueves los espero en todas las plazas”

De otro lado, aclararon que el salario mínimo fijado por el Gobierno Petro sigue vigente hasta que se publique un nuevo decreto.

¿Habrá retroactivo si vuelve a subir al salario mínimo 2026 ?

Según lo menciona el Consejo de Estado, NO habrá efectos retroactivos en pagos ya hechos, como salarios, pensiones, contratos, multas y más.

Vea aquí: Esto es lo que le deben pagar en la primera quincena de febrero 2026, pese a suspensión de decreto

“No hay devoluciones ni efectos retroactivos porque corresponden a derechos adquiridos y a situaciones ya firmes”, explican.

¿Cuál es el siguiente paso del Gobierno para aprobar el salario mínimo vital?

Aseguran que, en un plazo de 8 días, se debe expedir un nuevo decreto en el que sí se sustenten técnicamente los criterios económicos legales como la inflación, la productividad, el Producto Interno Bruto (PIB), entre otros.

También puede interesarle: “Todo el empresariado debe pagar la quincena con el salario mínimo vital decretado”: Gustavo Petro

¿Cómo quedará el nuevo salario mínimo 2026?

Esto dependerá del nuevo decreto que publique el Gobierno Nacional y de la sentencia que emita el Consejo de Estado.

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro del salario mínimo?

El mandatario de los colombianos manifestó en medio de una alocución presidencial que no eran ciertas las especulaciones de varios sectores que aseguraban que el aumento del 23.7% del salario mínimo iba a generar un alza en los precios y en el desempleo del país.

“Intentan acabar con el decreto antes de que finalice febrero, porque no quieren que la población colombiana se entere de que el salario mínimo vital no afecta el empleo, ni la inflación”, expresó.

Además, Petro no descartó que el salario mínimo vital pueda cambiar con el nuevo decreto.

Petro también reiteró su llamado a los colombianos para manifestarse en defensa del incremento ya establecido, por lo que citó a marchas el jueves 19 de febrero.

Finalmente, confirmó que mantendrá una reunión con la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para discutir el decreto de reajuste del salario mínimo.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: