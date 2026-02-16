Si el salario mínimo vital supera los $2 millones, ¿qué servicios suben? Análisis

El viernes 13 de febrero, el Consejo de Estado anunció la imposición de una medida cautelar al decreto que incrementó el salario mínimo y suspender provisionalmente sus efectos.

Cabe recordar que el pasado 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció el aumento del salario. Mediante un decreto presidencial se estableció que para el 2026 el “salario mínimo vital” sería de $1.750.905.

Así las cosas, el Consejo de Estado anunció que el Gobierno Nacional tendrá ocho días calendario para decretar un nuevo aumento. Es decir, el nuevo salario mínimo deberá anunciarse como máximo el sábado 21 de febrero.

¿Qué servicios subirían?

Faltando menos de una semana para que el Gobierno Nacional expida el nuevo decreto del salario mínimo para este 2026, muchas son las personas que ya están haciendo cuentas por si deben pagar más.

Aumento en servicios de salud

Citas médicas y reclamo de medicamentos: Si usted está afiliado al régimen contributivo de salud, las citas médicas o el reclamo de medicamentos subirán de precio.

Si usted está afiliado al régimen contributivo de salud, las citas médicas o el reclamo de medicamentos subirán de precio. Cuotas moderadoras: Estos aportes, que se pagan por consultas externas, odontológicas o exámenes de diagnóstico, están indexados al salario mínimo; el valor de la cuota subirá en el mismo porcentaje que el salario.

Estos aportes, que se pagan por consultas externas, odontológicas o exámenes de diagnóstico, están indexados al salario mínimo; el valor de la cuota subirá en el mismo porcentaje que el salario. Copagos: Se aplican a beneficiarios por servicios como cirugías u hospitalizaciones. Estos también se calculan con base en el salario mínimo y tienen topes máximos anuales que se actualizan este 1 de enero.

Se aplican a beneficiarios por servicios como cirugías u hospitalizaciones. Estos también se calculan con base en el salario mínimo y tienen topes máximos anuales que se actualizan este 1 de enero. Seguridad Social: Para los trabajadores independientes y empleadores, el aumento del salario mínimo significa un incremento directo en el pago de la seguridad social.

¿Aumentará el precio del transporte?

Tal y como sucedió a inicios de año, el precio del transporte público muy probablemente volvería a subir. Esto se debe a que los costos de los honorarios de los empleados están sujetos al salario mínimo.

¿Los servicios públicos aumentan con el salario mínimo?

Las tarifas de los servicios públicos (agua, gas y energía) también se ven afectadas por el incremento del salario mínimo. No obstante, cabe aclarar que el alza en las cuentas mensuales dependerá del estrato y los subsidios aplicados.

Servicios de seguridad privada y aseo

Finalmente, otro de los sectores con más relación con el salario mínimo es el de seguridad privada, vigilancia, servicios de aseo.

Dichos servicios están integrados por trabajadores que perciben un sueldo cercano al mínimo; por ende, el alza de esto puede verse reflejada en cuotas de administración en conjuntos residenciales y empresariales.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: