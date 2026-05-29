Precio del café en Colombia cierra la semana a la baja HOY 29 de mayo de 2026: Esto reporta la FNC

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en Colombia para este vienes 29 de mayo de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Estos valores funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en el prestigio que tiene el grano del país a nivel internacional y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.

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Precio del café en Colombia para HOY 29 de mayo

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este viernes 29 de mayo de 2026 y el fin de semana se cotizará en $2,175,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esto significa un cierre a la baja para este grano, pues la jornada pasada el precio se cotizó en $2,210,000 pesos por la carga.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país hoy 29 de mayo

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para esta jornada son los siguientes:

ARMENIA: Carga: 2,175,500 // Kilo: 17,404 // ARROBA: 217,550

Carga: 2,175,500 // Kilo: 17,404 // ARROBA: 217,550 BOGOTÁ: Carga: 2,174,250 // Kilo: 17,394 // ARROBA: 217,425

Carga: 2,174,250 // Kilo: 17,394 // ARROBA: 217,425 BUCARAMANGA: Carga: 2,173,875 // Kilo: 17,391 // ARROBA: 217,388

Carga: 2,173,875 // Kilo: 17,391 // ARROBA: 217,388 BUGA: Carga: 2,176,250 // Kilo: 17,410 // ARROBA: 217,625

Carga: 2,176,250 // Kilo: 17,410 // ARROBA: 217,625 CHINCHINÁ: Carga: 2,175,375 // Kilo: 17,403 // ARROBA: 217,538

Carga: 2,175,375 // Kilo: 17,403 // ARROBA: 217,538 CÚCUTA: Carga: 2,173,375 // Kilo: 17,387 // ARROBA: 217,338

Carga: 2,173,375 // Kilo: 17,387 // ARROBA: 217,338 IBAGUÉ: Carga: 2,174,625 // Kilo: 17,397 // ARROBA: 217,463

Carga: 2,174,625 // Kilo: 17,397 // ARROBA: 217,463 MANIZALES: Carga: 2,175,375 // Kilo: 17,403 // ARROBA: 217,538

Carga: 2,175,375 // Kilo: 17,403 // ARROBA: 217,538 MEDELLÍN: Carga: 2,174,625 // Kilo: 17,397 // ARROBA: 217,463

Carga: 2,174,625 // Kilo: 17,397 // ARROBA: 217,463 NEIVA: Carga: 2,173,750 // Kilo: 17,390 // ARROBA: 217,375

Carga: 2,173,750 // Kilo: 17,390 // ARROBA: 217,375 PAMPLONA: Carga: 2,173,500 // Kilo: 17,388 // ARROBA: 217,350

Carga: 2,173,500 // Kilo: 17,388 // ARROBA: 217,350 PASTO: Carga: 2,173,500 // Kilo: 17,388 // ARROBA: 217,350

Carga: 2,173,500 // Kilo: 17,388 // ARROBA: 217,350 PEREIRA: Carga: 2,175,375 // Kilo: 17,403 // ARROBA: 217,538

Carga: 2,175,375 // Kilo: 17,403 // ARROBA: 217,538 POPAYÁN: Carga: 2,175,625 // Kilo: 17,405 // ARROBA: 217,563

Carga: 2,175,625 // Kilo: 17,405 // ARROBA: 217,563 SANTA MARTA: Carga: 2,277,125 // Kilo: 17,417 // ARROBA: 217,713

Carga: 2,277,125 // Kilo: 17,417 // ARROBA: 217,713 VALLEDUPAR: Carga: 2,174,750 // Kilo: 17,398 // ARROBA: 217,475

Inauguran Central de Beneficio cafetero en el Huila para mejorar la producción de café

El pasado martes 26 de mayo de 2026 se inauguró la Central de Transformación y Beneficio de Café en el sector de Gigante, Huila, el cual es el principal productor cafetero del país con 2,7 millones de sacos anuales. Esta apuesta que busca cambiar el modelo tradicional de postcosecha en Colombia, reduciendo de hasta 20 días a solo una jornada el trabajo que hoy realizan miles de productores.

Así, los cafeteros cercanos a esta central ya no tendrán que hacer inversiones individuales en maquinaria y equipos de beneficio; evitarán costos de mantenimiento, reducirán notablemente el consumo de energía y agua, y disminuirán riesgos asociados a accidentes laborales. La nueva infraestructura tendrá capacidad para procesar hasta 35 mil kilos diarios de café cereza.

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