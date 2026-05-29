Avianca alerta sobre nueva modalidad de estafa que exige pagos adicionales por supuestos sobrecostos

A pocos días del inicio de una de las temporadas de viaje más movidas del año, Avianca lanzó una alerta a sus pasajeros tras detectar una modalidad de fraude en la que delincuentes estarían haciéndose pasar por representantes de la aerolínea para exigir pagos adicionales por supuestos sobrecostos de combustible en tiquetes que ya fueron comprados.

La compañía advirtió que los estafadores contactan a los viajeros por diferentes medios y les informan que deben realizar consignaciones o transferencias para mantener la vigencia de sus reservas o evitar supuestos inconvenientes con sus vuelos. Sin embargo, la aerolínea aclaró que estos cobros son falsos y que hacen parte de una estrategia para engañar a los usuarios y obtener dinero de manera fraudulenta.

“Avianca no realiza cobros adicionales por conceptos de combustible después de la emisión de un tiquete, salvo que exista una modificación voluntaria solicitada por el propio pasajero”, señaló la compañía.

La alerta llega en medio del aumento de viajes

La advertencia cobra especial relevancia debido al incremento en la demanda de vuelos por la temporada de vacaciones y por eventos internacionales que están impulsando la compra de tiquetes en distintos destinos.

Según explicó Felipe Gómez, vicepresidente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Avianca, los delincuentes suelen aprovechar los períodos de alta demanda para aumentar los intentos de fraude y captar víctimas mediante mensajes engañosos, páginas falsas y promociones aparentemente atractivas.

“Solo compre sus tiquetes en páginas oficiales o en agencias de viajes reconocidas”, recomendó el directivo.

El vocero también pidió desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos, una de las señales más comunes de posibles estafas en línea.

“Si ven precios demasiado bajos, generalmente detrás de eso hay un fraude”, afirmó.

Páginas falsas y robo de información

Además de los cobros fraudulentos, Avianca alertó sobre otra práctica utilizada por organizaciones criminales: la creación de sitios web que imitan la apariencia de páginas oficiales para obtener información financiera y personal de los usuarios.

De acuerdo con la aerolínea, muchas de estas plataformas son difundidas mediante enlaces enviados por mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales, lo que aumenta el riesgo de que los viajeros ingresen sus datos creyendo que están interactuando con una página legítima.

Por esta razón, la compañía recomendó verificar cuidadosamente las direcciones web antes de realizar cualquier compra o trámite.

“Muchas veces los criminales engañan a la gente con páginas que parecen reales, pero cuando uno revisa la URL encuentra que se trata de sitios falsos”, explicó Gómez.

El llamado a proteger los datos personales

Otro de los puntos que preocupa a la aerolínea es el uso indebido de información personal por parte de los estafadores.

Avianca recordó que ni la compañía ni otras aerolíneas solicitan datos sensibles mediante canales informales ni exigen pagos a cuentas personales para confirmar reservas o mantener activos los vuelos.

Por ello, recomendó evitar compartir información financiera, claves, documentos o datos personales con terceros que contacten a los pasajeros de manera directa.

La empresa insistió en que cualquier gestión relacionada con reservas, pagos o modificaciones debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales.

Avianca anuncia acciones legales

Frente a esta situación, la aerolínea informó que ya adelanta acciones para identificar a los responsables y que trabaja conjuntamente con las autoridades para frenar este tipo de delitos.

“Estamos trabajando desde Avianca con las autoridades para combatir este delito y evitar que los pasajeros en estas vacaciones sean víctimas del fraude”, aseguró Felipe Gómez.

La compañía invitó a los viajeros a reportar cualquier comunicación sospechosa y reiteró que la mejor forma de evitar ser víctima de una estafa es verificar siempre la autenticidad de los canales utilizados para comprar tiquetes o realizar trámites relacionados con los vuelos.

La advertencia se produce en un momento en el que miles de colombianos comienzan a planear sus viajes de mitad de año, un escenario que, según las autoridades y las empresas del sector, suele ser aprovechado por redes de fraude digital para captar nuevas víctimas.