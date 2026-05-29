Asobares rechaza ley seca en Bogotá desde el viernes, por elecciones, y pide replantear la medida

El gremio de los bares, Asobares, rechazó que la ley seca en Bogotá empiece desde hoy, viernes 29 de mayo, debido a las elecciones y le pidió a la Alcaldía de Bogotá que replantee estas instrucciones por el impacto que tendrá para el sector.

De hecho, el gremio aseguró que para meseros, baristas, personal de logística, DJs, artistas los turnos de viernes y sábado concentran hasta el 70% de sus ingresos semanales.

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“Mantener restricciones de este tipo es aplicar medidas obsoletas a una economía de servicios moderna que hoy sostiene a miles de familias. La imposición de 66 horas de prohibición no elimina la demanda, sino que traslada el consumo a la informalidad y al mercado negro, generando un impacto económico devastador y asimétrico en el tejido empresarial de la capital”, afirmó el gremio.

El gremio aseveró que no solo los trabajadores se ven impactados sino que los empresarios tendrán caídas en su facturación de entre el 40% y el 60%. A esto se suma que se “ahuyenta el gasto de turistas nacionales e internacionales y desincentiva las salidas de los locales, alterando el ritmo natural de una ciudad global de servicios”.

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Por esta situación, el gremio hizo un llamado para no imponer estas restricciones y adoptar otras estrategias.

“La seguridad no debe lograrse a costa del derecho al trabajo y la estabilidad económica”, remató el gremio.