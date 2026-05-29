No solo México y EE. UU.: otros destinos dentro del ‘boom’ turístico del Mundial; hay ofertas

La fiebre por el fútbol no solo se vive en los estadios. A medida que se acerca el Campeonato del Mundo, también crece el interés de los colombianos por viajar durante la temporada, ya sea para asistir a los partidos, conocer nuevas ciudades o aprovechar las vacaciones en destinos turísticos nacionales e internacionales.

Según datos entregados por la plataforma de viajes Despegar, las búsquedas relacionadas con destinos vinculados al torneo, como México, Estados Unidos y Canadá, aumentaron cerca de un 45%, reflejando cómo los grandes eventos deportivos continúan impactando la industria turística.

Sin embargo, el fenómeno va más allá de las sedes deportivas. Destinos de playa y ciudades turísticas también registran un incremento importante en la demanda durante esta temporada. Punta Cana, por ejemplo, reporta un crecimiento del 126 % en interés de los viajeros, mientras Cartagena mantiene una alta preferencia entre los colombianos, con un aumento del 73%.

La tendencia confirma cómo el turismo deportivo se ha convertido en un motor de movilidad internacional y en una oportunidad para que muchos viajeros combinen entretenimiento, descanso y experiencias culturales durante eventos de alcance global.

Ofertas de viaje

En medio de este panorama, algunas agencias comenzaron a diseñar paquetes enfocados específicamente en viajeros interesados en vivir el ambiente futbolero desde diferentes lugares del mundo. Las ofertas incluyen viajes a ciudades anfitrionas del campeonato, rutas internacionales en América Latina y escapadas nacionales para quienes prefieren seguir la temporada desde destinos turísticos dentro de Colombia.

Pablo Jaitman, Country Manager de la compañía en Colombia, aseguró que el fútbol continúa transformando el comportamiento de los viajeros y las dinámicas del turismo regional.

“El fútbol es un motor que transforma el turismo, y con estos 26 paquetes convocados demostramos que se puede viajar con precios imbatibles y total flexibilidad. Nuestra Ruta Futbolera fue diseñada estratégicamente tanto para quienes van a las sedes de la competencia como para quienes eligen descubrir otros destinos nacionales e internacionales durante la temporada”, afirmó.

Además del interés por asistir a los eventos deportivos, el crecimiento de estas búsquedas también refleja un cambio en la manera en que las personas planean sus viajes, priorizando experiencias flexibles, financiación y opciones que integren varios servicios en una sola reserva.

Expertos del sector consideran que este tipo de eventos internacionales seguirá impulsando el turismo en América y fortaleciendo la conexión entre entretenimiento, movilidad y experiencias de viaje.