La fórmula de Gustavo Petro para responder a la suspensión del decreto que fijó el salario mínimo
El presidente tiene listo una apuesta para que el Consejo de Estado levante la suspensión.
La apuesta del presidente Gustavo Petro ya está lista para responder a la decisión del consejero Juan Camilo Morales, quien cautelarmente suspendió el incremento del decreto que fijó el salario mínimo para este año, y a su vez, le ordenó varios pendientes al Gobierno.
En la alocución presidencial del pasado domingo, el mandatario señaló que presentarán una aceptación, para controvertir el fallo del Consejo de Estado.
Sin embargo, lo que presentarán será un recurso de súplica a la decisión del Consejo de Estado, un medio de impugnación ordinario en Colombia,
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...