Consejo Gremial insiste en riesgo real de apagón y pide medidas urgentes al MinMinas

El Consejo Gremial insistió en que hay un “riesgo real” de desabastecimiento de energía y gas, es decir, de apagón en el país, ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño.

Por eso, le pidió al Ministerio de Minas que actúe de manera inmediata pagándole las deudas al sector, garantizando el suministro de combustible para la generación eléctrica y creando una campaña con incentivos económicos para que los colombianos ahorren.

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Y es que hay varios factores que llevan a esta alerta: los embalses están por debajo de lo esperado, se presenta un crecimiento histórico de la demanda, existe un déficit de energía firme, se confirman retrasos graves en nuevos proyectos y el sector vive una crisis de liquidez que ya supera los $2,6 billones en deudas de Aire, mayoritariamente con las generadoras térmicas.

Hay que recordar que las alertas del más reciente Boletín Energético de XM muestran un escenario preocupante, ante la alta probabilidad de que el Fenómeno de El Niño sea fuerte. Allí se señala que si se presenta una sequía severa, los embalses podrían llegar a niveles nunca antes registrados lo que requeriría de manera prolongada de la generación térmica, poniendo en riesgo el suministro de energía eléctrica del país.

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El grupo de gremios aseveró que si bien la subasta del Cargo por Confiabilidad realizada el pasado 22 de mayo envió una señal positiva para la seguridad energética del país, la energía adjudicada es para el año 2029 y no estará disponible este año para enfrentar la sequía del Fenómeno de El Niño 2026-2027.

El operador del mercado asegura que el nivel agregado de los embalses debe ser superior al 80% desde agosto de 2026, pero el 27 de mayo se encontraba en 67,46%, es decir, muy por debajo del nivel que sugiere XM para enfrentar la sequía.

Por todo lo anterior, el Consejo Gremial Nacional hizo un llamado urgente a:

1. Pagar de inmediato las deudas pendientes con el sector, especialmente con las generadoras térmicas.

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2. Garantizar el suministro de combustibles para la generación eléctrica.

3. Viabilizar los proyectos de generación y transmisión que hoy siguen retrasados.

4. Impulsar de manera urgente una campaña nacional contundente y con incentivos económicos, enfocada al ahorro y uso eficiente de agua y energía. Para lo cual se sugiere masificar iniciativas como #ElNiñoNoEsUnJuego.