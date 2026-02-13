¿Por qué suspendieron el salario mínimo del Gobierno Petro? Estas son algunas de las razones

El Consejo de Estado informó este viernes, 13 de febrero, que suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo legal para el 2026 y ordenó la expedición de uno nuevo en un lapso de ocho días calendario.

Le puede interesar: ATENCIÓN: Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto de aumento salario mínimo para 2026

El presidente Gustavo Petro anunció el aumento del salario mínimo el pasado 29 de diciembre mediante un decreto presidencial; la decisión de subir el salario mínimo hasta los $2.000.000 (sumando el auxilio de transporte) se abanderó bajo el concepto de “salario mínimo vital”.

Múltiples demandas al decreto del salario mínimo

Días atrás, Caracol Radio conoció que existen 17 demandas contra el incremento del salario mínimo, que fue fijado el pasado mes de diciembre en un 23,7 % por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Asimismo, se supo que dichas acciones fueron unificadas para que la Sección Segunda del Consejo de Estado se pronunciara sobre esa demanda de medida cautelar.

¿Por qué se suspendió el decreto del salario mínimo anunciado en diciembre?

De acuerdo con el documento publicado por el Consejo de Estado, la suspensión provisional del decreto 1469 de 2025 se da tras el análisis de dicho acto y de las demandas instauradas.

De esa forma, el despacho advirtió una infracción en el inciso segundo del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996, puesto que, si bien es cierto que el decreto describió los parámetros legales previstos en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996, no explica de “manera concreta cómo dichas variables incidieron de forma individual o conjunta en la determinación del porcentaje específico del incremento finalmente fijado”.

Por otra parte, el alto tribunal aseguró que el aumento del 23 % se concluyó de la brecha entre el salario mínimo en Colombia y el salario mínimo vital (concepto de la OIT), siendo este último decisorio en la concertación del porcentaje fijado. Por ende, “resulta visible que los parámetros contemplados en la Ley 278 de 1996 no fueron tenidos en cuenta en la cuantificación del incremento salarial”.

Le puede interesar: Suspensión provisional del salario mínimo: así reacciona Colombia a decisión del Consejo de Estado

¿Cuándo se define nuevamente el salario mínimo?

El Consejo de Estado anunció que el Gobierno Nacional tendrá ocho días calendario para decretar un nuevo aumento. Es decir, el nuevo salario mínimo deberá anunciarse como máximo el sábado 21 de febrero.

“A título de medida cautelar, ORDENAR a las entidades que, dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso”.

No obstante, el alto tribunal recalcó que, en esta ocasión, el Gobierno Nacional deberá ajustarse a todos los criterios económicos y constitucionales establecidos en el inciso segundo del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: