Salario mínimo 2026 y cuotas de administración: ¿Qué cambias tras la suspensión del decreto?

La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo para 2026 destó varias dudas para millones de familias que viven en propiedad horizontal.

Una de las principales inquietudes gira en torno a las cuotas de administración en conjuntos residenciales, muchas de las cuales fueron ajustadas tomando como base el incremento decretado por el Gobierno.

Aunque la medida judicial no elimina el aumento, sí frena temporalmente sus efectos mientras el Ejecutivo expide un nuevo acto administrativo ajustado a los criterios legales.

Esto ha generado preguntas sobre si los cobros ya realizados deben devolverse o si las administraciones están obligadas a reducir los valores facturados.

Suspensión del salario mínimo 2026: ¿qué implica realmente?

La decisión del alto tribunal se adoptó como medida cautelar al advertir posibles fallas en la motivación del decreto, en especial frente a los requisitos técnicos exigidos por la Ley 278 de 1996, que establece parámetros como inflación, productividad y participación de los salarios en el ingreso nacional.

En términos prácticos, la suspensión no equivale a una anulación definitiva. Se trata de una pausa jurídica mientras se estudia el fondo del asunto o el Gobierno emite un nuevo decreto transitorio que subsane los cuestionamientos.

Esto significa que el aumento no desaparece automáticamente del ordenamiento jurídico ni se invalidan de inmediato las decisiones que se adoptaron con base en él.

Cuotas de administración en propiedad horizontal: ¿deben bajar?

En el caso de los conjuntos residenciales, el ajuste de las expensas comunes depende principalmente de dos factores: el reglamento de propiedad horizontal y las decisiones adoptadas por la asamblea de copropietarios.

Muchos reglamentos establecen que el presupuesto anual y las cuotas de administración pueden actualizarse con base en el salario mínimo. Por eso, varias copropiedades aprobaron incrementos para 2026 tomando como referencia el porcentaje anunciado, que fue del 23.7%.

Con la suspensión del decreto, no existe una orden automática que obligue a reducir las cuotas ya fijadas. Mientras no haya una nueva norma que establezca un valor diferente, las administraciones pueden mantener los montos aprobados, siempre que hayan sido adoptados conforme a las reglas internas y a la ley.

Pagos ya realizados: ¿hay devoluciones o reliquidaciones?

Por otro lado, uno de los puntos clave es el efecto sobre los pagos ya efectuados por los residentes. Desde el punto de vista jurídico, la suspensión provisional no tiene efectos retroactivos.

Las obligaciones que ya se causaron y los valores que fueron pagados bajo la vigencia del decreto conservan validez. En consecuencia, no se prevén devoluciones automáticas ni recalculaciones de lo ya facturado y cancelado.

La regla general en este tipo de medidas cautelares es que afectan los efectos futuros del acto administrativo, pero no deshacen situaciones jurídicas consolidadas.

Nuevo decreto y ajustes futuros en conjuntos residenciales

En este orden de ideas, los cobros y pagos podrían modificarse cuando el Gobierno expida el decreto transitorio ordenado por el alto tribunal.

Si el nuevo salario mínimo se fija en una cifra distinta, ese valor sería el referente para los ajustes hacia adelante.

En ese escenario, las copropiedades tendrían que revisar sus presupuestos y, si corresponde, hacer los ajustes pertinentes para los meses siguientes. Todo dependerá tanto de la nueva regulación nacional como de las decisiones que adopten las asambleas de propietarios.

En este orden de ideas, por el momento, las cuotas de administración no bajarán automáticamente por la suspensión del decreto del salario mínimo y los incrementos aprobados siguen vigentes, y cualquier cambio dependerá de lo que determine el nuevo acto del Gobierno y de las reglas internas de cada conjunto residencial.